Un Posto Al Sole anticipazioni 23 gennaio 2020: Angela fa una scoperta sulla Gagliardi

Dalle anticipazioni di Un Posto Al Sole emergono nuove verità, scontri e incontri inaspettati. I problemi scolastici di Bianca si faranno sempre più pesanti e Angela deciderà di affrontare la maestra Gagliardi. Filippo soffrirà per l’assenza di Serena e Irene, mentre Arianna sentirà molto forte la mancanza di Andrea.

Samuel noterà la sua tristezza e farà di tutto per alleggerire l’animo della Landi. Nel dettaglio, gli spoiler della puntata della popolare soap partenopea che andrà in onda giovedì 23 gennaio su Rai 3.

Anticipazioni Un Posto Al Sole: Angela affronta la maestra di Bianca

La piccola Bianca continuerà ad avere problemi a scuola e la madre inizierà a capire i reali motivi dell’atteggiamento subdolo e ambiguo della maestra Gagliardi. Giulia, purtroppo, finirà per compiere un passo falso. Filippo soffrirà tantissimo per la mancanza della moglie e della figlia.

Il signor Sartori deciderà di trovare una soluzione per alleggerire questa sofferenza. La tristezza di Arianna non sfuggirà agli occhi attenti di Samuel, il quale troverà un modo per farla sorridere. Il giovane Piccirillo sarà sempre più preso dalla moglie di Andrea. In assenza del giovane Pergolesi, Samuel e la signora Landi trascorreranno molto tempo insieme. La loro complicità, però, non sfuggirà agli occhi di un’altra persona. Chi sarà?

Patrizio e Samuel ai ferri corti

Le anticipazioni delle prossime puntate di ‘Un Posto Al Sole’ sono ricche di incontri, scontri, intuizioni, avvicinamenti. Mentre Filippo aspetterà con impazienza il ritorno di Serena e la piccola Elena, la giovane Cirillo farà un incontro inaspettato. Si tratterà di Leonardo? Angela incontrerà la maestra Gagliardi e scoprirà che l’insegnante mal sopporta Franco.

Per tale motivo, la madre di Bianca dovrà decidere come comportarsi di conseguenza. Arianna continuerà a soffrire per la mancanza di Andrea, mentre Patrizio e Samuel discuteranno pesantemente. I due ragazzi riusciranno mai a trovare un punto di accordo?

Replica Un Posto Al Sole: come e quando rivedere la puntata del 23 gennaio

La puntata di ‘Un Posto Al Sole’ trasmessa giovedì 23 gennaio verrà caricata sul sito ufficiale della Rai, qualche ora dopo la messa in onda. Tale servizio di streaming legale che permette di guardare comodamente la propria soap preferita, si chiama RaiPlay. Scaricando l’omonima applicazione gratuita potete guardare la puntata persa tramite tablet, smartphone e Smart Tv.