Chiara Ferragni ed Elisabetta Canalis, nasce una nuova amicizia

Una strana coppia

Si tratta di una serata mondana, l’influencer Chiara Ferragni e l’ex velina Elisabetta Canalis si ritrovano sedute vicine. La sfilata di Aniye By vede protagoniste due stelle dei social. Le due donne sono molto amate sui social, la loro bellezza non si discute, e per due donne così popolari non mancano critiche negative.

La coppia sceglie un abbigliamento simile, la Ferragni indossa un mini abito sui toni del viola molto luccicante. Il mini abito che sceglie la Canalis è invece sui toni del colore oro, si tratta sempre di un vestito luccicante abbinato anche con un cinturone nero. Chiara sceglie scarpe dello stesso colore dell’abito, mentre Elisabetta indossa scarpe nere. I due vestiti hanno una scollatura profonda e mettono in mostra le loro gambe.

La rete sceglie la più bella

Le due donne posano in foto sorridenti e i follower commentano la rispettiva beniamina. Elisabetta Canalis dimostra di portare molto bene i suoi 41 anni. I suoi follower la definiscono unica e si complimentano sia per la forma fisica che per i suoi geni. La donna vive adesso in California, ma note a tutti le sue origini sarde.

Chiara Ferragni di anni ne ha 32, ha più seguaci sui social rispetto alla ex velina, ma ci sono per lei molte critiche. Alcuni nei commenti dicono che in foto sono evidenziate ancora di più le sua gambe storte. Chiara non risponde alle offese, non fa nessuna replica agli insulti. Per la rete Elisabetta vince il confronto quasi a occhi chiusi, il web la vede come la regina della strana coppia.

Una collaborazione futura insieme?

La moglie di Fedez e la ex di George Clooney all’evento occupano la prima fila. Non lasciano al momento indiscrezioni su collaborazioni future. Le due donne appaiono molto affiatate e sembrerebbe ci sia una nuova amicizia.

Elisabetta Canalis non ha più rapporti con Maddalena Corvaglia, molti però si chiedono se parteciperà al matrimonio della sua ex migliore amica. Alcuni insinuano che questo viaggio a Milano potrebbe avere a che fare proprio con questo.