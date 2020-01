Uomini e Donne, anticipazioni 23 gennaio: ‘Armando e Jeannette stanno insieme’, parola di Tina

Nuovo appuntamento del parterre senior di U&D

Stranamente la redazione di Uomini e Donne ha rivoluzionato la messa in onda della puntata del mercoledì del Trono over. Infatti i telespettatori di Canale 5 non avuto modo di vedere la sfilata dei cavalieri con tanto di malore di Gemma Galgani.

Per la precisione Maria De Filippi ha fatto vedere solo un sunto attraverso una clip. Quindi oggi pomeriggio alle 14:45 vedremo il nuovo appuntamento del parterre senior.

Stando alle anticipazioni riportate dal sito internet Il Vicolo delle News, il pubblico assisterà ad un’accusa ai danni di Armando Incarnato che, dopo la segnalazione della settimana scorsa è tornato nuovamente nello studio 6 dell’Elios in Roma.

Spoiler Trono over: le accuse di Tina Cipollari ad Armando Incarnato

Le anticipazioni della puntata odierna del Trono over di Uomini e Donne, svelano che in studio tornerà Armando il quale darà le sue spiegazioni. Il cavaliere napoletano rivelerà ai presenti che Jeannette gli è stato molto vicino in un momento abbastanza particolare. Un periodo subito dopo alla perdita della sua fidanzata.

In poche parole i due hanno avuto una storia d’amore che è poi finita. La dama del parterre senior confermerà tutto, dicendo che, ad oggi, non è scattato un sentimento forte ma solo una forte amicizia nei confronti di Incarnato.

Ma le dichiarazioni della donna non convincerà per niente l’opinionista Tina Cipollari, convinta che tra i due ci sia qualcosa di più. A quel punto prenderà la parola anche Gianni Sperti che interpellerà Veronica. Cosa avrà da dirle?

Uomini e Donne: Gianni Sperti controlla il cellulare a Veronica

Oggi, giovedì 23 gennaio 2020 sulla rete ammiraglia Mediaset viene trasmessa una nuova puntata del parterre senior di Uomini e Donne. Secondo gli spoiler forniti dal portale web Il Vicolo delle News, Gianni Sperti chiederà alla dama di dargli lo smartphone.

A quel punto Veronica non si tirerà indietro, anzi si mostrerà disponibile a soddisfare la richiesta dello storico opinionista del dating show di Maria De Filippi. Cosa vi troverà all’interno? Per scoprirlo non resta che attendere la messa in dell’appuntamento odierno.