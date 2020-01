Torino, neonata muore dopo il parto: la Procura indaga

Tragica fatalità all’ospedale Maria Vittoria di Torino. Una neonata muore dopo il parto nella serata di martedì 21 Gennaio. La madre appena ventenne, era stata ricoverata la scorsa domenica. La gravidanza aveva avuto non pochi momenti delicati, dal momento che, tra le altre cose, la giovane soffre di diabete.

Neonata muore dopo il parto: le parole della nonna

Dopo la morte della piccola, sono state aperte due indagini, una da parte della procura locale (coadiuvata dalla polizia), l’altra interna disposta dall’ospedale.

Dal suo canto, la nonna della piccola vittima, madre della ragazza, ha spiegato che nelle condizioni della figlia, doveroso era un parto cesareo. Soffrendo di diabete, la giovane faceva fatica a resistere al travaglio. La partoriente era seguita dal team gravidanze a rischio dell’ospedale, il quale teneva sotto controllo la salute di madre e figlia. È stato necessario indurle il parto, dato che i tempi erano giunti al termine (ormai era la 36 esima settimana di gravidanza).

La difesa dell’ospedale

L’ospedale ha provato già a mettere in piedi la sua difesa, come riporta anche la Repubblica. Hanno infatti spiegato i medici che il travaglio fosse cominciato in tempi fisiologici. Il team aveva tenuto conto della macrosomia fetale, in previsione della nascita, per cui il reparto di neonatologia era stato allertato.

Dopo essere venuta al mondo, intorno alle 22:00, la piccola ha dato evidenti segni di criticità respiratoria e cardiaca. I medici sono dunque intervenuti per intentare una rianimazione cardiopolmonare. I medici della neonatologia e gli anestesisti hanno provato tutto quello che in loro potere, ma la piccola non ce l’ha fatta. Immediati sono stati gli interventi delle forze dell’ordine, che date le circostanze delicate si sono visti costretti ad aprire un’inchiesta in procura per escludere eventuali responsabilità.

Carlo Picco, Commissario dell’ASL della città di Torino ha espresso il suo cordoglio alla famiglia. Ha altresì assicurato che stanno seguendo un’indagine interna per far luce sulla questione. Saranno ricostruite le varie fasi della gravidanza così da chiarire eventuali perplessità. Intanto, il Servizio di psicologia aziendale è intervenuto in favore della ragazza e della sua famiglia per aiutarli ad elaborare il lutto.

Non è la prima volta che l’ospedale in questione è protagonista di tragici eventi. Qualche mese, un episodio simile aveva avuto luogo, ma le indagini avevano sollevato l’ospedale da ogni responsabilità a riguardo.