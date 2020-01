Oroscopo Paolo Fox 23 gennaio 2020: le previsioni di oggi per tutti i segni

L’oroscopo di Paolo Fox del 23 gennaio è pronto a rivelare la vostra attuale situazione astrologica. Cambiamenti importanti per le persone nate sotto il segno del Cancro. Per i nativi dell’Acquario non è un periodo eccezionale per l’amore. Ecco le previsioni astrologiche della giornata di giovedì per i 12 segni zodiacali.

Paolo Fox oroscopo del 23 gennaio da Ariete a Gemelli

Ariete – In questa giornata, molti di voi sono stressati e prendono tutto di petto anche le situazioni di carattere personale. Nell’ambito lavorativo c’è molta tensione e se avete degli incontri, è meglio rimandarli a fine settimana.

Toro – Per molti di voi, questo weekend potrebbe rappresentare una sfida. Le relazioni che funzionano non avranno nulla da temere. Le storie che hanno vissuto grosse crisi nel passato, invece, sono appese a un filo sottile. L’astrologo delle stelle consiglia di parlare con molta attenzione.

Gemelli – Se avete un amore importante nella vostra vita, in questa giornata potrebbe esserci un allontanamento. Con Venere dissonante ci potrebbe essere una forte agitazione. Si consiglia di riflettere prima di parlare.

Previsioni di giovedì 23 gennaio da Cancro a Vergine

Cancro – Questa Luna opposta non è così determinante ma ha il potere di gettare via l’intero percorso della giornata. State facendo dei cambiamenti importanti che riguardano la vostra vita e il vostro lavoro. Si consiglia di fare delle cose giuste in una giornata baciata dalla fortuna.

Leone – In questo momento siete più interessati a concretizzare le vostre idee. Se qualcuno si permette di mettere in discussione il vostro sogno, vi arrabbiate. Entro l’estate potrebbero esserci dei cambiamenti in campo lavorativo.

Vergine – Con i pianeti favorevoli potete cogliere a volo molte occasioni e scoprire anche l’altra faccia della medaglia. In questa giornata molti scopriranno che l’amico fidato è sempre stato ostile nei vostri confronti. In questo weekend avrete delle risposte ai vostri dubbi.

Astrologia giornaliera da Bilancia a Sagittario

Bilancia – Anche se è un giovedì faticoso e nervoso, non ne uscirete sconfitti. I vostri grandi progetti e programmi avranno un primo esito positivo in primavera. A fine anno avrete grandi opportunità. Anche se siete in crescita, non potete pretendere tutto e subito.

Scorpione – È il momento di riflettere sulle vostre condizioni economiche e capire se continuare o no un progetto. Fate attenzione alle tensioni o alle persone che mettono ogni giorno alla prova il vostro stato d’animo.

Sagittario – Con la Luna favorevole, tra venerdì e domenica i vostri sentimenti saranno al massimo. Forse avete dubbi tra due persone ma l’astrologo delle stelle raccomanda di fare attenzione nei rapporti con Gemelli e Vergine.

L’oroscopo di Paolo Fox del 23 gennaio da Capricorno a Pesci

Capricorno – È una giornata particolare con la Luna nel segno. Giove e Saturno sono nel vostro spazio zodiacale, mentre Urano e Venere sono favorevoli e vi assicurano una luce in più. Chi ha iniziato a lavorare può contare su qualcosa in più.

Acquario – Di solito, dal caos fate nascere grandi idee ma dovete organizzarvi meglio per non rischiare di perdere soldi ed energie. Non è un periodo eccezionale per l’amore ma chi di recente ha avuto difficoltà, ora può tentare di risolverle. Avere una Luna nel segno potrebbe rendervi troppo nervosi.

Pesci – Se avete buone stelle non significa che qualcosa si avveri. Se vi chiudete in casa è molto difficile trovare l’amore. In questo periodo chi ha una storia, la conferma, invece, chi non ce l’ha dovrebbe frequentare gente. L’astrologo Paolo Fox raccomanda solo di non puntare su persone sbagliate.