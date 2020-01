‘Avete chiamato Chi l’ha visto?…’: Romina Power ‘scomparsa’, i fan si rivolgono alla figlia

Continua l’ansia e la preoccupazione da parte dei fan nei confronti di Romina Power. La cantante da circa due settimane non è più attiva sui social e in tanti si chiedono il perchè di questo silenzio. L’ex di Al bano ,infatti, è sempre presente sui propri profili e ama condividere le proprie giornate con i suoi numerosi follower.

Alcuni fan, approfittando della presenza di Romina Jr su Instagram, hanno scritto tantissimi messaggi alla giovane cercando di capire che fine abbia fatto sua madre. Qualcuno pensa che stia male per via del ginocchio, altri invece hanno ipotizzato che si è allontanata per aver avuto qualche discussione con Loredana. Ma qual’è la verità?

Fan in ansia per lo strano silenzio di Romina Power

La figlia di Romina Power ha incantato tutti con una foto molto sexy. La giovane Carrisi, con addosso solo un accappatoio bianco si è lasciata andare ad un vero peccato di gola. Senza pensare troppo alla forma fisica, la sorella di Cristel ha mangiato quasi una busta intera di patatine. (Continua dopo il post)

Ovviamente, i più curiosi approfittando dello scatto di Romina non hanno perso tempo a chiedere di sua madre. Come già anticipato in precedenza la cantante statunitense ormai da settimane è assente dai social e qualcuno si è davvero preoccupato. Infatti, numerosi sono gli utenti che vogliono sapere dove sia la Power e sopratutto il motivo di questo strano silenzio. Una fan ha addirittura consigliato a sua figlia di contattare Chi l’ha Visto?.

Dove è andata la cantante?

Molti curiosi hanno associato l’allontanamento di Romina Power ad un presunto avvicinamento tra Al Bano e Loredana Lecciso. La show girl, infatti, continua a vivere a Cellino San Marco e spesso sembra voler lanciare delle vere e proprie frecciatine alla sua rivale, pubblicando scatti che la ritraggono insieme all’ex marito.

La cantante, intanto, ha lasciato l’Italia e lo dimostra uno foto in aereo dove si vede un deserto bianco. Dove sarà andata Romina? E sopratutto qual’è il vero motivo di tutto questo silenzio?