Ascolti tv 22 gennaio: Gerry Scotti messo sotto dalla Coppa Italia. Paolo Bonolis si avvicina a Insinna

Chi avrà vinto tra Canale 5 e Rai Uno?

Gli ascolti tv di ieri sera, mercoledì 22 gennaio 2020 sono concentrati principalmente sulle due reti ammiraglie della televisione italiana. Su Canale 5 andava in onda la prima puntata di Chi vuol essere milionario? con Gerry Scotti.

Mentre su Rai Uno veniva trasmesso la partita di Coppa Italia tra Juventus e Roma. Occhio anche agli ascolti del pomeriggio con Barbara D’Urso. Mentre il preserale con Avanti un altro! e L’Eredità. Per conoscere tutti i dati Auditel vi consigliamo di leggere l’intero articolo.

Gli ascolti tv della prima serata di mercoledì 22 gennaio 2020

Su Rai Uno l’incontro di Coppa Italia Juventus-Roma ha conquistato 6.577.000 spettatori pari al 24.9% di share. Canale 5 Chi vuol esser milionario? ha raccolto davanti al video 2.720.000 spettatori pari al 14.6% di share. Rai Due L’Amica Geniale ha interessato 1.680.000 spettatori pari al 6.9% di share.

Italia 1 Jason Bourne ha catturato l’attenzione di 1.309.000 spettatori (5.7%). Su Rai Tre Chi l’ha Visto? ha raccolto davanti al video 1.994.000 spettatori pari ad uno share del 9%. Rete 4 #CR4 – La Repubblica delle Donne totalizza un a.m. di 795.000 spettatori con il 4.4% di share.

La7 Atlantide Speciale – Una Chiesa, due Papi? ha registrato 616.000 spettatori con uno share del 3.2%. TV8 Italia’s Got Talent ha segnato il 5.9% con 1.384.000 spettatori mentre sul Nove Shall we dance? ha catturato l’attenzione di 341.000 spettatori (1.4%).

Gli ascolti dell’access prime time di mercoledì 22 gennaio 2020

Su Canale 5 Striscia la Notizia registra una media di 4.574.000 spettatori con uno share del 16.8%. Rai Due Tg2 Post segna il 4.8% con 1.311.000 spettatori. Italia 1 CSI Miami ha registrato 1.123.000 spettatori con il 4.2%. Su Rai Tre Nuovi Eroi ha appassionato 1.317.000 spettatori pari al 5.2% e Un Posto al Sole 1.750.000 (6.5%).

Rete 4 Stasera Italia ha radunato 1.460.000 individui all’ascolto (5.6%) nella prima parte e 1.286.000 (4.7%) nella seconda, mentre La7 Otto e Mezzo ha interessato 1.726.000 spettatori (6.4%). TV8 Guess my Age piace a 823.000 spettatori con il 3.1% di share. Sul Nove Deal with It – Stai al Gioco ha raccolto 328.000 spettatori con l’1.2%.

Ascolti preserale

Su Rai Uno L’Eredità – La Sfida dei 7 ha ottenuto un ascolto medio di 3.767.000 spettatori (21.6%) mentre L’Eredità ha giocato con 5.543.000 spettatori (26.5%). Invece su Canale 5 Avanti il Primo! segna 3.082.000 spettatori con il 18% di share e Avanti un Altro! 4.151.000 con il 20.2% di share.