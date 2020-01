Luigi Mario Favoloso scovato dal settimanale Chi, si trova in Svizzera

Dopo la sparizione avvenuta alla fine di dicembre 2019, Luigi Mario Favoloso non smette di far parlare di sé. Da settimane, infatti, i principali talk televisivi hanno affrontato il tema del suo allontanamento.

Ma se, in prima battuta, avevamo sentito parlare di una scomparsa vera e propria (di cui persino la trasmissione “Chi l’ha visto?” si era occupata), oggi abbiamo la conferma definitiva che si tratta di un allontanamento volontario. Favoloso, infatti, è stato beccato a Locarno, in Svizzera.

Luigi Mario Favoloso, perché è scappato dall’Italia

Non è la prima volta, come anticipato, che Luigi Mario Favoloso fa avere notizie di sé. Lo aveva fatto, la scorsa settimana, telefonando a Barbara D’Urso poco prima della messa in onda di Pomeriggio Cinque. La stessa D’Urso aveva tranquillizzato un po’ tutti parlando del 32enne allontanatosi da Torre del Greco in maniera del tutto spontanea. I motivi? Sono stati definiti gravi dallo stesso Favoloso che, però, non si è spinto oltre durante la telefonata.

Non è difficile, però, immaginare come l’uomo non abbia alcuna voglia di rientrare in Italia. A suo carico, infatti, esiste una denuncia sporta dalla ex Nina Moric per presunti maltrattamenti sia nei suoi confronti che verso il figlioletto Carlos. Nei giorni scorsi, a tal proposito, anche Fabrizio Corona, padre naturale del bambino, aveva espresso il suo più totale sdegno per questo comportamento di Luigi Mario Favoloso.

Luigi Mario Favoloso si trova in Svizzera

È stata la stessa Barbara D’urso, nelle ultime ore, a Pomeriggio Cinque a rivelare che Luigi Mario Favoloso si trova in Svizzera e, più precisamente, a Locarno. Il Canton Ticino, dunque, è stato scelto dall’uomo per concedersi un allontanamento dal nostro Paese. È il settimanale “Chi” a scovare per primo Favoloso in un bar di Locarno. Il ragazzo appare quasi avvolto in un piumino verde, con una felpa con cappuccio a coprirgli la testa. Appare, inoltre, notevolmente dimagrito rispetto a come eravamo abituati a vederlo.

Non è chiaro quando Favoloso intenda rientrare in Italia. D’altro canto, non è neanche certo che lo farà dato che aveva dichiarato, alla stessa D’Urso, di volersi rifare una vita lontano dalla sua terra natale. Che stia pensando di trasferirsi definitivamente in Svizzera?

Le dichiarazioni di Nina Moric

Una delle prime persone ad essersi preoccupata della scomparsa di Luigi Mario Favoloso è stata, nonostante tutto, la sua ex Nina Moric. La donna ha poi raccontato di aver denunciato l’uomo per delle percosse ai danni suoi e del figlio Carlos.

La nota modella croata ha sempre sostenuto che Favoloso si sia allontanato per attirare su di sé l’attenzione dei media e, successivamente, per vendicarsi di lei. Anche la madre Loredana aveva recentemente parlato, dalla D’Urso a Domenica Live, della scomparsa del figlio Luigi.