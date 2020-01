‘Abbiamo un grosso problema…’: Tina Cipollari, Vincenzo Ferrara rompe il silenzio sulla fidanzata

Nessuna crisi tra Tina Cipollari e Vincenzo Ferrara

E pensare che fino a qualche settimana fa girava voce che tra Tina Cipollari e Vincenzo Ferrara ci fosse una crisi profonda. Tutte fake news, la storia d’amore tra la storica opinionista di Uomini e Donne e l’imprenditore fiorentino va a gonfie vele. A darne conferma è lo stesso chef che ha deciso di rompere il silenzio e rivelare a tutti come stanno veramente le cose.

Ricordiamo che il 50enne ha uno dei ristoranti più apprezzati nel capoluogo toscano. Intervistato dal magazine di gossip DiPiù ha assicurato che la loro relazione sentimentale si rafforza ogni giorno che passa. I due stanno insieme da circa un anno e mezzo e l’unico problema è la distanza che li divide.

L’unico problema di coppia è la distanza: Roma-Firenze

Nel corso della lunga intervista per il periodico DiPiù, Vincenzo Ferrara ha smentito categoricamente che lui e Tina Cipollari siano in crisi. Anzi, il ristoratore ha affermato che sono innamorati più che mai e insieme stanno benissimo.

L’unico problema è la distanza: lei nella Capitale per via delle registrazioni e Uomini e Donne, mentre lui a Firenze per via del suo ristorante. Infatti i due riescono a vedersi solo nel week-end. Quindi per il momento la storia d’amore tra la vamp bionda e Vincenzo si basa solo su due giorni a settimana, il resto in due città differenti.

Tina e Vincenzo al momento non si sposano

A quanto pare, almeno per il momento, Tina Cipollari non ha nessuna intenzione di lasciare Roma per trasferirsi a Firenze. Nella Capitale, infatti, ci vivono i suoi tre figli e inoltre è impegnata col dating show di Maria De Filippi. Per questa ragione l’ex moglie di Kikò Nalli ha frenato sulla possibilità di convolare a nozze per la seconda volta.

Un anno fa sembrava che che il matrimonio fosse alle porte, ma poi magicamente non se ne è parlato più. Infatti nelle ultime settimane qualcuno ha inventato una crisi tra loro e che addirittura l’opinionista di Uomini e Donne si fosse invaghita dell’ex cavaliere napoletano Juan Luis Ciano.