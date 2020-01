Grande Fratello VIP, disgusto totale, chi ha lasciato il bagno così sporco?

Nella casa del Grande Fratello VIP, si sa, i colpi di scena non mancano mai. E molte volte, si tratta di avvenimenti che ci fanno davvero sorridere. Quel che è successo poche ore fa, però, non è divertente e non è piaciuto per nulla agli occupanti della casa più spiata d’Italia.

Qualcuno è andato al bagno, evidentemente si è sentito poco male, ed ha lasciato il bagno completamente sporco. La scoperta ha letteralmente disgustato chi era ancora sveglio ed ha potuto vedere, con i propri occhi, le condizioni in cui versava il bagno.

Grande Fratello VIP, la disgustosa scoperta

La prima concorrente ad accorgersi delle pietose condizioni del bagno è stata la giovane Clizia Incorvaia. Sono più o meno le 3.30 della notte quando la ragazza si reca in bagno. Una volta aperta la porta, però, quel che si apre ai suoi occhi è uno scenario impietoso.

Un bagno completamente sporco con urina intorno alla tavoletta ed escrementi all’interno del water. Non solo, dunque, chi aveva sporcato in questa maniera indecente il bagno comune non aveva pulito, ma aveva persino dimenticato di tirare lo sciacquone!

Inutile dire che la reazione della ragazza è stata quella di una persona schifata da un simile atteggiamento. I primi a conoscere l’accaduto sono Andrea Denver, Pago e Adriana Volpe, intenti a confrontarsi sulla coinquilina Fernanda Lessa. Anche da parte loro la reazione è stata di schifo totale. Il parere di tutti è unanime: può capitarsi di sentirsi male, ma poi bisognerebbe quanto meno pulire.

Bagno sudicio al GF VIP, ricerca del colpevole

Inevitabili le conseguenze di questa disgustosa scoperta. Gli abitanti della casa si sono confrontati a lungo su quanto accaduto e tutti sono concordi nell’affermare che lasciare un bagno sporco sino a quei livelli è una completa mancanza di rispetto verso gli altri. Ma allora, ci si chiede, chi è stato a comportarsi così? Chi è il colpevole?

Non è certo che il suo nome venga alla luce anche perché, dopo una reazione così forte da parte di tutta la casa, non è facile confessare le proprie colpe. Non è chiaro, dunque, se sapremo mai chi si è lasciato andare ad una mancanza di rispetto così grave.

Eppure non è la prima volta, nonostante i giorni di permanenza nella casa non siano ancora molti, che il bagno viene ritrovato in condizioni non proprio idilliache. Pochi giorni fa, infatti, Ivan Gonzales aveva lasciato la tavoletta del water sporca di urina e la cosa aveva suscitato non poche polemiche tra i concorrenti.

Le indagini all’interno della casa del Grande Fratello VIP proseguono. Un bagno in comune per tutte queste persone è davvero poco anche se il rispetto reciproco è alla base di ogni civile convivenza.