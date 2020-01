Oroscopo Branko di oggi 23 gennaio 2020: le previsioni giornaliere segno per segno

L’oroscopo di Branko del 23 gennaio annuncia novità davvero interessanti. Le persone dell’Ariete e dell’Acquario devono tenere sotto controllo la salute. Per i nativi del Cancro è una giornata instabile. Nel dettaglio, le previsioni astrologiche della giornata di giovedì per i 12 segni zodiacali.

Branko oroscopo 23 gennaio da Ariete a Gemelli

Ariete – In questa giornata dovete stare attenti alla salute e calmare la vostra famiglia. La tensione altissima che c’è nel campo professionale tocca pure gli altri settori della vita, ma voi non riuscite a tenere la bocca chiusa. Mantenete alta la reputazione.

Toro – Giornata ideale per iniziare a fare esercizi fisici, cure e diete. Nel lavoro e nella famiglia perdete la pazienza, l’astrologo delle stelle raccomanda di sfogarvi con persone che vi fanno sentire bene. Anche i giovani devono fare attenzione alla salute, guida, macchinari.

Gemelli – Anche se vi sentite svogliati e stanchi, dovete essere attivi perché in questa giornata offre occasioni di riuscita nel campo finanziario. Gli avversari dicono che i soldi vi crescono in tasca. In amore dovete dire anche le cose che ancora non avete detto.

Astrologia giornaliera da Cancro a Vergine

Cancro – Giornata instabile, siete agitati e molto preoccupati. Avete Luna e Saturno contro ma Urano e Nettuno sono vostri amici: la base su cui costruire è solida. La vostra casa sembra un albergo per ospiti che soggiornano gratis.

Leone – Massima cautela in questa giornata. Sole in Acquario è in opposizione, le forze calano e i problemi crescono. Sole contro Urano in Toro va verso collaborazioni e ambiente professionale e stressa pure il fisico. L’amore c’è.

Vergine – In questa giornata la Luna vi protegge dalle polveri sottili presenti nell’aria domestica e nell’ambiente professionale. C’è la giusta atmosfera per fare conquiste d’amore.

Previsioni di giovedì 23 gennaio da Bilancia a Sagittario

Bilancia – Portate avanti i vostri progetti, anche se l’incomprensione delle persone che vi circondano può incrinare la vostra determinazione. Nella sfera privata e affettiva manca qualcosa, per tale motivo vi sentite soli, incompresi e usati.

Scorpione – Urano e Sole toccano collaborazioni, famiglia e matrimonio, vita di coppia. Per tale ragione dovete fare molta attenzione al coniuge, amante, fidanzato. Controllate la salute: gola, collo.

Sagittario – In questa giornata dovete essere razionali e determinati. Questo è un momento quasi magico per la vostra professione, potete tirare fuori anche quel vecchio progetto rimasto incompiuto in questi ultimi anni. Venere distratta in amore.

L’oroscopo di Branko del 23 gennaio da Capricorno a Pesci

Capricorno – In questa giornata dovete evitare di disperdere energie. Selezionate le cose che volete fare e andate avanti fino a ottenere il risultato sperato. Luna nel segno è fantastica per l’amore. Venere è in aspetto splendido con Giove, darete molto a famiglia, figli. Date sostegno a una persona anziana.

Acquario – Dovete essere molto cauti nell’attività fisica, manuale, guida, macchinari. Nella salute dovete tenere sotto controllo la gola, corde vocali, vie respiratorie, gambe gonfie. Non mancano, però, occasioni di riuscita nel campo lavorativo, affari. Qualcuno vi farà un regalo.

Pesci – Tutti i dubbi e le paure svaniranno in questa giornata, mentre Marte in Sagittario vi ricorda di non credere a chiunque nell’ambiente professionale. Le stelle sono dalla vostra parte, Luna congiunta in Giove realizza anche un vostro sogno impossibile. Avete molto amore, quando Luna transita nel segno.