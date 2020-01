Romina Power, i fan in ansia: grande preoccupazione per l’ex moglie di Al Bano

Che fine ha fatto Romina Power?

Qualche ora fa Al Bano ha dato una meravigliosa notizia che ha fatto piacere ai fan: lui e l’ex moglie Romina Power parteciperanno come ospiti alla 70esima edizione del Festival di Sanremo. I due componenti della storica coppia si presenteranno con un brano inedito scritto per loro da Cristiano Malgioglio.

Ma nelle ore precedenti tutti coloro che seguono le vicende della famiglia Carrisi hanno mostrato la loro preoccupazione perché da giorni non hanno più notizie della cantante statunitense. Che fine ha fatto Romina?

Romina Power è in California o in meditazione? La preoccupazione dei fan

Un paio di settimane fa sul profilo Instagram di Romina Power è apparsa una foto di un aereo, ma non specificando la destinazione. L’unica cosa certa è che aveva lasciato l’Itaòia dopo il concerto realizzato con Al Bano per Capodanno. Stando ad alcune voci la cantante americana sarebbe tornata nella sua patria, ovvero in California per stare lontana dal gossip che la vede sempre coinvolta nel cosiddetto triangolo amoroso.

Ma non abbiamo conferme, quindi con molta probabilità la donna è impegnata su altri fronti o altrimenti sta facendo meditazione visto che la sua religione buddista accade spesso. Resta il fatto che da una ventina di giorni la Power è completamente inattiva sui canali social facendo aumentare la preoccupazione di tutti coloro che la seguono.

L’assenza dai social e la partecipazione con Al Bano e Sanremo 2020

C’è da dire, infatti, che Romina Power è una donna che condivide spesso su Instagram. Ad esempio messaggi contro quello che accade negli Stati Uniti, foto della sua cagnolina o semplicemente immagini di famiglia. Quindi questa sua assenza dai social si sente moltissimo. Ma, stando alle dichiarazioni di Al Bano fatte nelle ultime ore, la cantante molto presto sarà costretta a prendere un aereo per l’Italia.

Infatti verso la metà di febbraio 2020 salirà sul prestigioso palco del Teatro Ariston insieme al Maestro Carrisi. Al momento, però, non sappiamo il titolo del brano inedito, ma la cosa certa che daranno il giusto lustro al Festival di Sanremo dopo le polemiche degli ultimi giorni.