Conoscete il cognato di Silvia Toffanin? Ecco Luigi, il fratello più piccolo di Pier Silvio Berlusconi [FOTO]

Il quinto figlio dell’ex Premier

Silvio Berlusconi ha ben cinque figli, il più piccolo è Luigi che nelle ultime ore è al centro dell’attenzione per via della sua presunta acquisizione di Grindr, l’app radar utilizzata dai gay. Ma cosa sappiamo del cognato di Silvia Toffanin?

Il 31enne è l’ultimogenito dell’ex Premier e Veronica Lario. Dopo essersi laureata alla Bocconi e degli stage a Londra. In poche parole il ragazzo è un esperto di finanza, seguendo le orme del padre, lontano dal mondo dello spettacolo e del gossip.

Chi è Luigi Berlusconi?

Luigi Berlusconi è nato in Svizzera e come anticipato prima è il quinto figlio del leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi. Oltre a lui, dal matrimonio con Veronica Lario sono nate le sorelle Barbara ed Eleonora. Il cognato di Silvia Toffanin e una giovane riservato e brillante.Il 26enne, infatti, ha deciso di fare lo stesso percorso del padre occupandosi di imprenditoria.

Stando alle dichiarazioni da parti di chi lo conosce, il ragazzo è abbastanza puntuale e preciso. A quanto pare non è amante dei social, infatti non ne possiede uno e nemmeno il gossip. Tuttavia anche lui è un giovane, quindi ogni tanto non disdegna di frequentare locali notturni e discoteche. (Continua dopo la foto)

Luigi Berlusconi e la sua vita sentimentale

Nonostante Luigi Berlusconi non ami il gossip, qualche anno fa finì al centro dell’attenzione mediatica a causa di un bacio goliardico scambiato con un amico. A quel punto le voci sulla sua presunta omosessualità si diffusero a macchia d’olio ma vennero immediatamente taciute.

Dopo aver avuto una storia d’amore con la nipote dell’imprenditore Salvatore Ligresti, Ginevra Rossini, ora il quintogenito dell’ex Premier Silvio ha una relazione sentimentale con la compagna di università Federica Fumagalli.

Come il fidanzato Luigi, anche lei non ama per niente la notorietà, né il piccolo schermo o Instagram. Di recente i due ragazzi sono stati paparazzati durante una vacanza a St. Moritz in Svizzera e, vedendo le immagini, sono una coppia molto affiatata e felice. Ecco la foto: