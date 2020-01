‘Diventa mamma e convola a nozze…’: l’annuncio di Emma Marrone su Instagram, la foto in abito bianco

Il periodo difficile e la rinascita della cantante salentina

Senza ombra di dubbio Emma Marrone è un’artista poliedrica. Infatti, oltre ad essere una delle cantanti più apprezzate del nostro Paese è anche una brava attrice. La conferma l’ha data il regista Gabriele Muccino che ha avuto la possibilità di averla in un suo film.

Gli ultimi mesi sono stati particolarmente difficili per la cantante salentina, infatti durante l’estate 2019 si è presentato un nuovo problema di salute che l’ha costretta ad essere operata. Ora l’artista sta molto bene e aspetta l’uscita della pellicola cinematografica che la vede protagonista.

Emma Marrone: non solo cantante

Qualche ora fa Emma Marrone ha spiazzato tutti i suoi follower grazie ad una foto condivisa su Instagram. Uno scatto che mostra la cantante pugliese in abito bianco di pizzo e un mazzo di fiori in mano. Per caso la salentina è convolata a nozze? Tranquilli, è sola la scena del film di cui vi parlavamo poco fa.

L’ex coach di Amici di Maria De Filippi tra pochi giorni apparirà si vestita da sposa per la pellicola ‘Gli Anni più belli’ di Gabriele Muccino. Ma la Marrone non è l’unico nome illustre, infatti ci sono anche: Pierfrancesco Favino che ultimamente ha interpretato il suolo di Bettino Craxi, Micaela Ramazzotti, Kim Rossi Stuart e Claudio Santamaria.

Emma Marrone nel film ‘Gli Anni più belli’

Stando alle primi anticipazioni diffuse sul web ma anche da parte dei diretti interessati, Emma Marrone impersonerà il ruolo di Anna, una ragazza difficile ma nello stesso tempo molto sensibile. Nella pellicola la vedremo nelle vesti di sposa e poi madre. Bisogna attendere ancora un paio di settimane per vederlo, infatti il film uscirà il 13 Febbraio 2020 in tutte le sale cinematografiche del nostro Paese.

Attraverso il suo account IG, la cantante pugliese ha postato una foto molto tenera con lo scopo di presentare il suo prossimo progetto. Uno scatto che ha mandato in visibilio i suoi follower che non vedono l’ora di vedere la loro beniamina negli inediti panni d’attrice. Ecco l’immagine in questione che è diventata virale: