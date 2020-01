‘Manca solo che le toglie le mutande…’: Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione da bollino rosso, le effusioni da censura (FOTO)

La vita di Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione nell’ultimo anno è completamente cambiata. Prima il trono, poi la scelta, la decisione di sposarsi e l’arrivo improvviso di un bambino.

Domenico Tartaglione è di sicuro la gioia più bella dell’ex tronista di Uomini e Donne e lo conferma ogni giorno sui social, dove ama condividere con i propri fan il suo quotidiano.

Ritornata subito a lavoro, Rosa è comunque una mamma presente e quando può porta con se il suo piccolo Dodo. Di recente, la giovane salernitana ha raccontato di avere problemi di intimità con il suo uomo, ma una foto pubblicata poche ore fa conferma decisamente il contrario. Vediamo nei dettagli di cosa si tratta.

Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione, lo scatto hot scatena il web

Rosa e Pietro hanno davvero esagerato. La coppia si è autografata all’interno di un ascensore in atteggiamenti intimi e davvero bollenti. I due, si sono abbracciati e baciati in diverse posizioni. L’ultima foto, però, è quella che ha davvero infiammato il web tanto che in molti hanno addirittura pensato che a breve nascerà un secondogenito.

La Perrotta con addosso un abito super elegante di colore rosso fuoco, ha accesso la passione di Tartaglione. Nel dettaglio, lo spacco inguinale lascia intravedere quale la sua parte intima e a rendere l’immagine ancora più infuocata è la presa del suo compagno. (Continua dopo il post)

Nessuna crisi con Pietro Tartaglione

Solo poche settima ne fa, Rosa Perrotta aveva dichiarato ai giornali che da quando è nato Dodo, l’intimità con Pietro è completamente cambiata. In tanti, infatti, avevano addirittura pensato che la coppia fosse in crisi ma l’ex tronista ha subito smentito il pettegolezzo.

La giovane modella paganese ha spiegato che il suo amore verso il proprio uomo è sempre forte ma il desiderio e la voglia di averlo sotto le lenzuola non è più lo stesso di un tempo. Per ora il suo corpo e la propria mente è dedicata completamente a Domenico e spera tanto che questo ‘strano’ periodo passi in fretta.