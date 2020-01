GF VIP, Carlotta, Patrick e Adriana violano il regolamento: le conseguenze (VIDEO)

Durante un piacevole e tranquillo mercoledì pomeriggio, i vari concorrenti della casa del Grande Fratello sono stati scossi da una notizia inaspettata. Un comunicato ufficiale emanato direttamente dalla produzione ha scosso gli animi. Nel caso specifico, Carlotta, Patrick e Adriana hanno infranto il regolamento subendo conseguenze molto pesanti al GF VIP.

La produzione, infatti, ha reso noto a tutti i coinquilini la dura punizione per non aver rispettato alcune norme del programma. Vi anticipiamo che, per fortuna, non si tratta di azioni estremamente gravi, ma comunque punibili in modo severo.

L’infrazione del regolamento di Carlotta, Adriana e Patrick

Come tutti i telespettatori sapranno, da un po’ di anni, il GF VIP ha inserito nel proprio regolamento il “Freeze”. Si tratta di un momento nel quale i concorrenti sono tenuti a restare immobili e muti fino a nuova comunicazione.

Ebbene, ieri pomeriggio, Carlotta, Patrick e Adriana sono stati colti di sorpresa e non sono riusciti a rispettare queste regole. La produzione del reality show, una volta notata l’infrazione hanno subito provveduto ad emanare un comunicato.

I diretti interessati hanno letto a tutti i concorrenti le conseguenze delle loro azioni, le quali hanno scosso parecchio gli animi. I vertici del programma, infatti, hanno deciso di decurtare ben 60 euro dalla prossima spesa settimanale, ciascun concorrente colpevole ha dunque inficiato di 20 euro. (Clicca qui per il video)

La decisione del GF VIP

Una volta fatta questa comunicazione, i tre protagonisti si sono sentiti mortificati nei confronti dei compagni d’avventura per aver infranto il regolamento. Adriana Volpe si è subito scusata con tutti. Patrick, invece, ha cercato di smorzare i toni dicendo che comunque fosse un gioco e cose simili fossero già in preventivo. Carlotta, dal canto suo, ha continuato a dire di essere innocente e che il provvedimento della produzione non fosse giusto.

Michele Cucuzza e Pago si sono abbastanza infastiditi per quanto accaduto, reputando 60 euro una cifra davvero importante. Alti, invece, hanno preso la decisione in modo più leggero. Ad ogni modo, questo provvedimento ha fatto comprendere ai vari concorrenti che il regolamento del GF VIP non deve essere infranto, neppure quando si tratta di giochi e di cose più leggere.