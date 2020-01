Gerry Scotti non riesce a contenersi, piange in studio e commuove tutti

Ritorna Chi vuol essere milionario? ed è subito un grande successo

A distanza di un anno in prima serata su Canale 5 è ritornato il quiz più apprezzato della televisione italiana e non solo, Chi vuol essere milionario? Al timone del game show c’è ancora una volta Gerry Scotti che occuperà quella fascia e quel giorno per ben sette settimane.

Nel primo appuntamento il padrone di casa ha vissuto delle grandi emozioni per via del concorrente Enrico Remigio che è riuscito a conquistare 300 mila euro. Ma non è finita qui, infatti la settimana prossima il ragazzo che per ragioni lavorative vive a Singapore, leggerà la domanda di un milione di euro.

Le lacrime di Gerry Scotti

Una grande emozione come quella vissuta qualche mese fa in un altro game show da lui condotto. Infatti, in occasione dell’ultima puntata del quiz Caduta Libera, Gerry Scotti non è riuscito a contenere le lacrime.

Un’espressione che gli italiani conoscono bene,infatti negli ultimi anni il conduttore pavese ha dato modo di farsi vedere emozionato in diverse trasmissioni televisive: Verissimo, C’è Posta per Te e Tu si que vales.

Ma nel gioco delle botole a far commuovere il professionista Mediaset era stato il saluto ad uno dei suoi collaboratori storici, ovvero il signor Alan, prossimo al pensionamento. Prima di passare la linea al telegiornale, l’artista pavese dopo averlo menzionato lo ha ringraziato per tutto il lavoro svolto augurandogli di godersi la vita e di avere tanta salute.

Chi vuol essere milionario? e la partita di Coppa Italia: chi ha vinto nella gara degli ascolti?

Il primo appuntamento di Chi vuol essere milionario? si è dovuto scontrare con un rivale molto ostico. Infatti su Rai Uno andava in onda la partita di Coppa Italia tra due squadre top della Serie A, ovvero la Juventus e la Roma. Il match è stato visto da 6.577.000 di telespettatori pari al 24.9% di share. Mentre il game show di Canale 5 condotto dal pavese Gerry Scotti ha raccolto davanti al video 2.720.000 di spettatori pari al 14.6% di share.