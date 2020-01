Grande Fratello Vip, Ivan Gonzalez confessa: ‘Con Sonia Pattarino non c’era niente’

Ivan Gonzalez si è lasciato andare a dichiarazioni molto forti su Sonia Pattarino. Ecco che cosa ha detto l’ex tronista nella Casa del Grande Fratello Vip

Grande Fratello Vip, Ivan confessa: ‘Con Sonia non c’era niente’

Ivan Gonzalez è uno dei concorrenti della quarta edizione del Grande Fratello Vip. Il suo ingresso nella Casa ha destato parecchie critiche dai social perché lui arriva da Uomini e Donne e il pubblico ricorda bene il suo percorso.

Prima tentatore a Temptation Island Vip, poi tronista del programma di Maria De Filippi, Ivan ha portato alla fine due ragazze: Natalia Paragoni e Sonia Pattarino. Dopo due giorni trascorsi in villa, Ivan ha deciso di scegliere Sonia e tra loro c’è stata una relazione di sette mesi.

All’inizio sui social si mostravano complici, felici e innamorati, poi qualcosa è cambiato. Dopo l’annuncio della rottura e alcune accuse reciproche, entrambi non hanno più voluto parlare della loro storia.

Ivan è entrato nel reality non menzionando mai il suo percorso a Uomini e Donne e tantomeno la sua storia con Sonia. Tuttavia, in un confronto in sauna con Andrea Denver si è lasciato sfuggire qualcosa non facendo nomi.

Ivan ha confessato che fisicamente gli piaceva molto di più una delle due anche se come persona non gli piaceva e poi ha scelto “la brava ragazza”. Tuttavia, per lui non era giusto prenderla in giro ed è stato meglio concludere la storia. Sono andati avanti un po’ ma secondo l’ex tronista erano consapevoli entrambi che non c’era nulla. Parole molto forti, non credete? Come reagirà Sonia?

Ivan interessato a Clizia

In questi giorni Ivan sembra essere molto interessato a Clizia Incorvaia. Già parlando con Barbara Alberti, il modello spagnolo ha confessato che lei è il suo tipo ideale di ragazza. Poi ha cercato di starle molto vicino e ascoltarla nei suoi problemi e nei pensieri per la figlia.

In quell’occasione ha detto che lui ha un interesse verso di lei perché la vede una persona buona, con un bel cuore. Tuttavia, Clizia non sembra ricambiare per il momento. Secondo voi che cosa succederà tra di loro nella Casa del Grande Fratello Vip? Potrebbe essere il primo flirt di questa nuova edizione?