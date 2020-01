L’intervista di Gianni Sperti: la tragica scomparsa a U&D e la persona che lo ha deluso di più

In occasione del decennale di Uomini e Donne Magazine, il settimanale del talk show pomeridiano ha deciso di fare una bella intervista a Gianni Sperti e Tina Cipollari. I due protagonisti si sono messi a nudo ed hanno svelato retroscena inediti sul programma.

Specie l’ex di Paola Barale si è lasciato andare a confessioni importanti, come ad esempio il ricordo della tragica coppia scomparsa alcuni anni fa. L’opinionista, inoltre, ha anche svelato chi sia la persona che lo ha deluso di più a Uomini e Donne e quella che, invece, apprezza maggiormente.

Intervista a Gianni: il ricordo di Rosetta e Giuseppe

La lunga intervista che Gianni Sperti ha rilasciato a Uomini e Donne Magazine sta generando molto sgomento. Il protagonista ha esordito parlando del trono over e ricordando i due protagonisti scomparsi Rosetta e Giuseppe. I due apparvero durante le prime puntate del trono over di Uomini e Donne e conquistarono subito il cuore dei telespettatori. Purtroppo, però, sono entrambi scomparsi.

Nel parlare di questo argomento, Gianni ha anche commentato l’enorme successo che sta riscuotendo il trono over ed ha detto che non si aspettava tutto ciò. In seguito, ha svelato chi sia la persona che lo ha più deluso e quello che ha maggiormente apprezzato in tutti questi anni.

Ecco chi ha deluso di più Sperti a U&D

In merito alla prima, l’opinionista ha detto che, generalmente, detesta tutte le persone che vengono in trasmissione per soddisfare scopi che eludano dal reale senso del talk. Tuttavia, se proprio deve pensare a qualcuno che l’ha profondamente deluso, il suo pensiero va a Giorgio Manetti.

Per quanto riguarda la persona che ha maggiormente apprezzato, invece, non può che essere Ida Platano, una donna che, infatti, continua a sentire anche al di fuori del programma. Nel corso della lunga intervista, però, Gianni Sperti ha parlato anche della sua compagna d’avventura Tina Cipollari.

In particolar modo ha commentato il suo atteggiamento nei confronti di Gemma. Ebbene, l’opinionista ha dato ragione alla dama torinese reputando la sua collega un po’ troppo eccessiva e irruenta in certe circostanze. Nonostante questo, però, il sua affetto per la Vamp è decisamente fortissimo.