Nuovo coming out ad Avanti un altro!, Paolo Bonolis si rifiuta di farsi toccare il lato B: la regia lo rimprovera

Coming out ad Avanti un altro!

Ad Avanti un altro! è accaduto un fatto spiacevole. Stando ad alcune indiscrezioni nella giornata di ieri, mercoledì 22 gennaio 2020 si sarebbero registrate le nuove puntate del game show di Canale 5. Appuntamenti che vedremo nei prossimi mesi visto che il quiz chiuderà i battenti verso la fine di aprile.

Come sempre i mattatori sono stati Paolo Bonolis e Luca Laurenti che, con la loro simpatia e i divertenti siparietti, riescono a strappare un sorriso al pubblico. Tuttavia, sembra che il conduttore romano sia stato ripreso dalla regia dopo che un concorrente abbia fatto coming out.

Paolo Bonolis si rifiuta di farsi toccare il sedere prima di pescare il pidigozzo

Come anticipato prima, mercoledì presso lo studio 1 dell’Elios in Roma si sono registrate delle puntate di Avanti un altro!. E una di essa si è concentrata principalmente su un concorrente omosessuale che ha fatto coming out. Il giovane in questione arriva dalla Puglia e, come avviene con tutti, ha fatto la sua presentazione.

Ha detto di essere felicemente sposato da anni col suo compagno mostrando l’anello a Paolo Bonolis. Dopo una serie di gag e aver risposto correttamente a tre domande, il ragazzo doveva scegliere il pidigozzo e vedere quanti soldi avrebbe pescato. Ma il pugliese ha manifestato il desiderio di toccare il lato B di Bonolis per portagli fortuna.

Ma la reazione del padrona di casa ha lasciato a bocca aperta tutti i presenti. Infatti il marito della Bruganelli ha detto: “No, ma non ci pensare neanche, non ho nessuna intenzione di farmi toccare da te!”.

La regia di Avanti un altro! rimprovera Paolo Bonolis

In un primo momento sia il ragazzo che l’intero pubblico di Avanti un altro! credeva che Paolo Bonolis scherzasse, ma a quanto pare non è così. Dopo un momento d’imbarazzo, dall’alto si è sentita la voce della regia riprendendo il conduttore capitolino davanti a tutti.

Stando a chi ha assistito alla registrazione gli avrebbero detto che quello che stava facendo non esiste proprio, quindi come si è gentilmente prestato a tutti col gioco del lato B doveva fare lo stesso con il giovane pugliese. Dopo essere stato rimproverato dalla regia, il collega di Luca Laurenti ha soddisfatto il desiderio del concorrente. Tuttavia gli spettatori sono rimasti allibiti per quello che hanno visto in studio.