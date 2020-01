Grande Fratello Vip, Paola Di Benedetto in lacrime: le parole sul fidanzato Federico Rossi

Paola Di Benedetto ha avuto un momento di crisi nel reality e ha parlato della sua famiglia e del suo fidanzato Federico Rossi. Ecco le parole della modella

Grande Fratello Vip, Paola Di Benedetto in crisi: le parole su Federico Rossi

Paola Di Benedetto è una delle concorrenti della quarta edizione del Grande Fratello Vip. Nelle prime due settimane la modella vicentina si è sempre mostrata allegra, comprensiva e pronta a mettersi in gioco per farsi conoscere meglio da tutti.

Nel daytime di mercoledì 22 gennaio, però, Paola ha avuto un momento di crisi e si è stretta tra le braccia di Paolo Ciavarro in lacrime. Nel confessionale ha poi spiegato come mai si è lasciata andare ad un momento di sconforto.

Innanzitutto le manca molto la sua famiglia, papà, mamma e fratello e non vorrebbe mai fare qualcosa che possa deluderli o non renderli orgogliosi di lei. Paola ha anche parlato del suo fidanzato Federico Rossi, cantante del duo Benji e Fede.

Tra loro c’è una relazione da un anno e mezzo ma per lei sembra essere passato molto più tempo perché il sentimento che li unisce forse si trova una volta sola nella vita. Infatti, per la loro giovane età hanno vissuto tante situazioni che non hanno fatto altro che farli crescere insieme e unirli ancora di più.

La storia con Federico

Tra Paola e Federico è nato tutto da un messaggio su Instagram. La modella ha scritto a Federico dicendo che aveva scoperto alcune sue canzoni e che le tenevano molta compagnia in un momento molto triste per lei (era appena finita la sua storia con Francesco Monte). Da lì hanno iniziato a sentirsi, vedersi ed è nato un sentimento.

Dopo qualche mese Paola a sorpresa ha annunciato la rottura per “mancanze di rispetto”, ma Federico ha fatto di tutto per riconquistarla. Ha tentato il tutto per tutto andando ad Ibiza, dove lei era in vacanza, con una lettera e un anello ed è stata la mossa vincente che ha convinto Paola a tornare sulla sua decisione.

Al momento della rottura si parlava di un tradimento di Federico con l’ex concorrente di Amici di Maria De Filippi Emma Muscat. Tuttavia, nessuno dei due ha voluto poi parlare dei reali motivi che li hanno portati a separarsi. Poco importa se adesso stanno vivendo felici la loro storia d’amore. Non trovate?