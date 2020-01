Grande Fratello Vip: Federico Rossi scrive alla sua fidanzata Paola Di Benedetto

Federico Rossi ha scritto un messaggio sui social per la sua fidanzata Paola Di Benedetto, concorrente del Grande Fratello Vip

Grande Fratello Vip: lo sfogo di Paola

Il pubblico del Grande Fratello Vip è abituato a vedere una Paola Di Benedetto sempre allegra, divertente, che ascolta tutti e che è sempre pronta a mettersi in gioco. Tuttavia, poche ore fa ha avuto un momento di crisi in cui si è lasciata andare alle lacrime.

La modella sente molto la mancanza della sua famiglia, si chiede se si sta comportando bene, se mamma, papà e fratello sono orgogliosi di lei. Non solo, ma il suo pensiero è sempre dal suo fidanzato Federico Rossi.

Nel confessionale Paola ha parlato della loro storia d’amore che va avanti da un anno e mezzo ma è come se fosse passato molto più tempo. Infatti, hanno vissuto tante situazioni che per la loro età sono state difficili e questo li ha uniti molto. Lei ha parlato di un sentimento che si prova una volta nella vita e che spera che lui sia orgoglioso di lei.

Federico scrive a Paola

Qualche ora dopo il daytime in cui Paola ha avuto questo momento di sconforto, Federico Rossi ha scritto un messaggio sui social per la sua fidanzata. Il cantante del duo canoro Benji e Fede ha pubblicato un post sul suo profilo Instagram con una foto di Paola mentre dorme sul divano.

Federico si è rivolto a Paola chiamandola affettuosamente “piccolo baco da seta” e le ha confessato di sentire molto la sua mancanza. La segue sempre e si diverte insieme a lei. Paola non deve preoccuparsi di non renderlo orgoglioso perché lo è molto e non vede l’ora che lei torni perché “qui non è lo stesso senza di te”. Che cosa ne pensate di queste parole? Alfonso Signorini le mostrerà a Paola nella prossima puntata del Grande Fratello Vip? (Continua dopo la foto)

La storia tra Paola e Federico

Paola era appena uscita dalla breve storia con Francesco Monte e nell’estate del 2018 ha scritto un messaggio a Federico dicendo che le canzoni di Benji e Fede la stavano aiutando molto. Tanto è bastato per far iniziare la loro storia d’amore. Ci sono stati alti e bassi. Infatti, qualche mese fa, c’è stata una rottura piuttosto improvvisa, ma Federico ha fatto di tutto per riconquistare Paola e adesso sono più felici che mai.