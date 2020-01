Ida Platano esce di seno, il costume non riesce a contenere le sue grazie: la reazione di Riccardo Guarnieri [FOTO]

Nuova discussione di Ida Platano e Riccardo Guarnieri a U&D

Stando alle anticipazioni diffuse da Il Vicolo delle News, alcuni giorni fa sono state registrate le nuove puntate del Trono over di Uomini e Donne. A quanto pare verso la fine Maria De Filippi ha annunciato la presenza di due ospiti, ovvero Ida Platano e Riccardo Guarnieri.

Quest’ultimi da poco più di un mese hanno deciso di riprovarci uscendo dal dating show Mediaset e sembra che tra i due sia tornato il sereno. Ma stando agli spoiler, in studio trovandosi uno di fronte all’altra hanno avuto l’ennesima discussione. Il motivo? Il compleanno di Gemma Galgani.

La parrucchiere ha rimproverato la sua dolce metà per non aver fatto gli auguri alla dama torinese, sua cara amica. A quel punto è intervenuta la padrona di casa per evitare che la situazione degenerasse.

L’ex dama del parterre senior e la foto bollente su IG

Come accennato prima, Ida Platano sta vivendo un positivo con Riccardo Guarnieri, Infatti, nonostante le piccole scaramucce avvenute durante l’ultima registrazione di Uomini e Donne, la loro storia d’amore procede a gonfie vele.

Dopo aver trascorso il Santo Natale separati, lei con Gemma Galgani e lui in Puglia, da Capodanno in poi i suoi follower hanno avuto la possibilità di vederli spesso insieme su Instagram. E a proposito di social network Ida si diverte a mandare in visibilio coloro che la seguono postando ogni tanto delle foto davvero sensuali.

Qualche settimana fa, ad esempio, l’ex dama del Trono over ha postato uno scatto che la mostra con un costume rosa. La parrucchiera bresciana si fa vedere con un fisico asciutto e tonico, décolleté prosperoso e sguardo ammaliante. E proprio in quell’immagine la donna esce di seno. La reazione di Riccardo? Nessuna, infatti tra i vari likes non c’è il suo. (Continua dopo la foto)

Ida Platano e Riccardo Guarnieri si sposano?

Nel frattempo gira voce che Ida Platano e Riccardo Guarnieri molto presto potrebbero convolare a nozze. E se l’ex cavaliere pugliese sia alla ricerca di un lavoro nei pressi di Brescia, città in cui vive l’ex dama, lei su Instagram si mostra con addosso un abito da sposa bianco. Un indizio per un prossimo matrimonio o si tratta solo di una sponsorizzazione’ Ecco il post: