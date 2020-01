Milly Carlucci dove vive? Casa elegante e super chic nel cuore di Roma [FOTO]

Milly Carlucci è considerata una delle più grandi protagoniste del piccolo schermo. Bellissima, elegante, mai sopra le righe, la conduttrice ha saputo negli anni ritagliarsi un posto speciale nel cuore dei telespettatori. Di lei conosciamo praticamente ogni cosa, ma avete mai visto dove vive?

La casa di Milly Carlucci

La padrona di casa di Ballando con le Stelle vive a Roma, in un elegantissimo appartamento che condivide con il marito Angelo Donati. Dalle foto e dai filmati che è possibile reperire sul suo canale Instagram, è possibile scorgere un arredamento pensato e curato nei minimi dettagli.

Nulla è davvero lasciato al caso e pare che la dimora rispecchi a pieno la personalità della regina della Rai.

Dopotutto, l'eleganza è davvero un segno distintivo della meravigliosa Milly.

Il successo de Il Cantante Mascherato

Il format de la rete ammiraglia “Il Cantante Mascherato” condotto da Milly Carlucci è stata una sfida più che vinta. La trasmissione sta registrando ottimi ascolti e tiene incollati alla tv milioni di telespettatori rapiti da una novità assoluta che sta sempre più coinvolgendo.

Tutto pronto per Ballando con le Stelle

Intanto è tutto pronto per la nuova edizione di Ballando con Le Stelle che andrà in onda a partire dalla prossima primavera. Tra i tanti nomi che sono circolati in questi mesi è spuntato quello di una concorrente di eccezione, la conduttrice de “La prova del cuoco” Elisa Isoardi che si cimenterà in questa nuova avventura televisiva del sabato sera di Rai 1. Secondo alcuni rumors la Carlucci vorrebbe a tutti i costi nel cast la cantante Arisa, reduce da una esibizione proprio al Cantante Mascherato.

Confermata la giuria tecnica: a giudicare i ballerini vip ci saranno Ivan Zazzaroni, Selvaggia Lucarelli, Fabio Canino e Guillermo Mariotto. In forse la presenza della coreografa americana Carolyn Smith, che pare voglia prendersi un periodo di pausa.