GF VIP, Carlotta Maggiorana in lacrime per il marito: il gesto spiazzante

In queste ore, al GF VIP, la concorrente Carlotta Maggiorana ha ricevuto una splendida sorpresa da parte di suo marito. L’ex Miss Italia stava tranquillamente conversando in giardino con Ivan Gonzalez, Fabio Testi e Clizia Incorvaia quando, improvvisamente, ha messo le mani nelle tasche della felpa.

La donna ha scovato la presenza di un bigliettino che l’ha lasciata letteralmente senza parole. Si tratta di un messaggio che suo marito le ha fatto recapitare all’interno della casa grazie alla complicità della produzione del reality show.

La sorpresa a Carlotta Maggiorana

L’esperienza del Grande Fratello è, sicuramente, un momento importante che spinge i vari concorrenti a fare delle enormi riflessioni sulla propria vita. Avere tutto quel tempo a disposizione e stare per tanti giorni lontano dai propri affetti rappresentano occasioni imperdibili per fare un po’ di ordine nella propria vita.

Ad ogni modo, molto spesso, i protagonisti vivono male il distacco dai propri cari, ragion per cui, la produzione decide di ovviare a questo problema consentendo un minimo di contatto con il mondo esterno.

Un po’ di ore, fa, infatti, Carlotta Maggiorana ha ricevuto una sorpresa da suo marito grazie all’aiuto del GF VIP. L’ex Miss Italia ha trovato un bigliettino all’interno della tasca della sua felpa in cui c’era scritto “Ti amo”. La concorrente non ha potuto fare a meno di scoppiare in lacrime lasciato tutti senza parole.

Momento emozionante al GF VIP

Clizia, che era accanto a lei quando è accaduto questo episodio, le ha subito gettato le braccia al collo per condividere con lei questo gesto speciale. A tale momento di commozione si è aggiunto anche Paolo Ciavarro, il quale ha abbracciato la sua coinquilina e si è mostrato molto felice per lei.

Questo gesto piccolo, ma importante, è servito a Carlotta Maggiorana a recuperare un po’ di grinta nel corso di questa esperienza al GF VIP. Ricordiamo, infatti, che la ragazza è attualmente al televoto contro Ivan Gonzalez. Nel corso della puntata del reality show, che andrà in onda venerdì 24 gennaio, scopriremo chi sarà il preferito o la preferita del pubblico.