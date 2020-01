J-Ax contro Salvini difende Junior Cally “Fedez? Basta chiedere in giro per..”

J-Az si confessa in una lunga intervista e affronta degli argomenti caldi: Salvini, Junior Cally e il suo rapporto con Fedez

J-Ax se la prende con Salvini e difende Junior Cally. In un’intervista rilasciata a Il Giornale, il noto cantante ha deciso di vuotare il sacco e ha toccato alcuni argomenti caldi che gli riguardano. In particolare, ha parlato di Salvini. Infatti, ha spiegato che Salvini secondo lui deve assolutamente abbassare i toni.

Infatti, lui è un anarchico libertario e a sua volta, vorrebbe una legge sulla legittima difesa un po’ più morbida però, non può neanche pensare che intervenga un personaggio politico come il leghista. Il rapper piuttosto si aspetterebbe un intervento da parte del PD su questo tema. Un altro tema caldo della sua intervista ha riguardato il rapper Cally.

J-Az e l’opnione sul apper Cally

Senza mezzi termini J-Ax ha voluto dire che su Cally non si può discutere, è sicuramente un rapper di cui non si può mettere in dubbio la professionalità. Infatti, proprio per questo alla vigilia della presentazione del suo nuovo disco ReAle, ha deciso di parlare di Junior Cally.

L’ex cantante degli Articolo 31 racconta che infatti Junior Cally dovrebbe partecipare a qualunque tipo di trasmissione perché in realtà, il problema è proprio che si tratta di un’attività artistica che non può essere sottoposta a censura. Insomma, ha spiegato di essere attivamente a favore di questo tipo di rapper e di che i suoi testi, se è vero che attirano l’attenzione, però talvolta sono semplicemente un’espressione artistica.

Ha voluto ricordare anche il caso Eminem dove ci fu lo stesso tipo di problematica, ma questa volta per il cachet che gli fu riservato. Insomma, secondo lui potrebbe essere invece, un modo per far emergere il rap a Sanremo.

La fine dell’amicizia con Fedez

Nel corso dell’intervista rilasciata a Il Giornale J-Ax spiega anche che un’altra cosa importante per i suoi fans. Ovvero, il suo rapporto con Fedez. Infatti, quanto è accaduto è spesso oggetto di discussione perché non si è mai capito tra i due le cose come sono andate.

Il rapper non si è fermato a rispondere sull’amicizia finita dopo che erano come fratelli. Infatti, alle domande dei giornalisti è stato molto chiaro e ha detto che basterebbe chiedere in giro per sapere come sono andate le cose. Non ha aggiunto altro.

Probabilmente perché non vuole gettare altra benzina sul fuoco dopo le dichiarazioni di Fedez che gli diede la colpa della fine del rapporto.