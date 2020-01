Chiara Nasti, il web si scaglia contro “troppa plastica ne dimostri 35!”

L’influencer Chiara Nasti divide i suoi follower per un commento alla sua foto di compleanno, dove ironizza sulla chirurgia plastica

Chiara Nasti finisce nel mirino degli haters per una foto del suo compleanno ed un commento non proprio felice. La nota influencer ha pubblicato una fotografia in cui festeggia i suoi 22 anni e ha postato una foto che però non è piaciuta troppo ai follower.

Infatti, l’hanno accusata di essere ricorsa troppo alla chirurgia estetica ed infatti, secondo loro, avrebbe fatto degli accorgimenti che la fanno rendere molto più vecchia. Alcuni le hanno anche detto che in pratica dimostra almeno 35 anni. La festeggiata ha subito una serie di attacchi e ora, cerca anche di ironizzare sul tema.

La nota influencer e sorella di Angela Nasti che ricorderemo come tronista di Uomini e donne, molto seguita su Instagram, in passato anche partecipato all’Isola dei famosi come naufraga. Adesso però, dopo aver abbandonato il reality show per tornare ad dal suo ragazzo in Italia, ha iniziato ad avere un successo sui social davvero inaspettato.

Il commento di Chiara Nasti alla sua fotografia

Poiché è una persona che non me le manda a dire dai molto diretta, Chiara Nasti, in diverse occasioni aveva suscitato l’attenzione del pubblico. Adesso però fatto un passo falso pubblicando questa foto dove – secondo alcuni – ci sarebbero i chiari tutti gli interventi di chirurgia estetica che ha fatto.

Lei ha peggiorato la situazione. Ha commentato ironizzando sul fatto che difficilmente potrà arrivare 30 anni visto che già a 22 anni ha fatto tutti questi interventi chirurgici. Subito però, nonostante i suoi ritocchini presunti o veri, ha avuto dei commenti negativi.

Infatti, in merito alla possibilità che fosse rifatta, alcuni follower hanno anche voluto precisare molti che lei era più bella quando era naturale rispetto ad adesso.

I commenti degli haters e dei sostenitori

Ironizzando su una serie di accorgimenti che si sarebbe fatta con l’aiuto della chirurgia estetica Chiara Nasti ha creato sul suo social network un putiferio.

Infatti, il popolo del web si è diviso tra coloro che la reputano più bella adesso e altri invece, che hanno voluto sottolineare come non era il caso di mettere mano al bisturi ad un’età così tenera.

L’influencer intanto ha spiegato che non è ricorsa al bisturi, ma la sua bellezza prorompente è solo dovuta a crescita e sviluppo. Non tutti le credono però, ma alcuni invece la difendono dicendo che è sempre più bella e che non ha bisogno di dimostrare un bel niente a nessuno!