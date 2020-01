Amici 19: Javier in difficoltà, il confronto con Elena D’Amario

Javier è molto preoccupato per il suo percorso nel programma. Ecco che cosa è successo a lezione con la ballerina Elena D’Amario

Amici 19: Javier affronta Elena D’Amario

Chi segue Amici di Maria De Filippi sa che cosa è successo sabato scorso a Javier. Il ballerino non ha accettato il rimprovero della produzione che ha lamentato ai ragazzi continue mancanze di rispetto.

Non solo nei confronti di professori e assistenti, ma i concorrenti sembrano comportarsi male al residence, in sala relax, chiamare il dottore e poi dire che non ne hanno bisogno. Javier ha reagito molto male a questo richiamo e si è lasciato andare ad uno sfogo di rabbia in cui ha offeso il programma, i professionisti, Maria e tutto ciò che ruota attorno ad Amici 19.

Il ballerino si è mostrato pentito e imbarazzato per il suo comportamento e i professori hanno deciso di dargli una seconda possibilità. Tuttavia, il clima nella scuola è cambiato perché Javier ha deluso molto i professionisti e la stessa Alessandra Celentano che l’ha fortemente voluto nella scuola.

Nel daytime di Canale 5 di mercoledì 22 gennaio Javier ha fatto la sua prima lezione dopo tutto quello che è successo con Elena D’Amario. Tra loro si era creato un rapporto di stima artistica tanto da creare insieme una nuova coreografia. Elena, sabato scorso in studio, è stata molto dura nei suoi confronti dicendo che quello che ha fatto non era giusto. Ma cosa è successo poi in sala prove? Ecco qui di seguito nell’articolo tutti i dettagli.

Il confronto tra Javier ed Elena

Javier prima di andare a lezione con Elena ha detto ai suoi compagni di vergognarsi molto e di non sapere se rimanere nella scuola. Infatti, ha paura che ormai sia andato tutto perduto, la stima, l’affetto, la voglia da parte di ballerini e insegnanti di lavorare con lui.

Elena, tuttavia, ha fatto lezione con lui come se non fosse successo nulla ma Javier si sentiva in imbarazzo, non diceva nulla e per due o tre volte ha abbracciato la professionista ringraziandola.

Alla fine della lezione Javier ha trovato il coraggio di dirle che si sentiva molto male per quello che era successo, ha iniziato a piangere e Elena ha cercato di incoraggiarlo. Ovviamente la ballerina non capisce che cosa l’abbia portato ad avere quell’atteggiamento, ma per lei è tutto chiarito.

Ora Javier deve rispondere con la danza e con l’arte e recuperare: bisogna parlare di meno e ballare di più. Alla fine gli ha anche detto che ha ancora voglia di ballare insieme a lui.