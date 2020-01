Aggressione a Martina Nasoni e sua madre: “Minacce e spintoni” (FOTO)

Terribile esperienza per la vincitrice della passata edizione del Grande Fratello. Questa mattina, Martina Nasoni e sua madre hanno subito una violenta aggressione da parte di un uomo.

La notizia è stata raccontata dalla diretta interessata attraverso le Instagram Stories. Martina, però, era così provata dall’avvenimento al punto da non mostrarsi in volto. Il racconto, infatti, è stato fatto attraverso un contenuto scritto. Ecco cosa è successo.

Martina Nasoni racconta la terribile aggressione

Questa mattina, la vincitrice del GF e sua madre si trovavano alla stazione di Terni. Ad un certo punto, un uomo visibilmente alterato si è avvicinato a loro ed ha cominciato a dire parolacce e a spingerle in modo violento.

Le due donne si sono spaventate moltissimo ed hanno immediatamente provveduto a contattare le forze dell’ordine. Per fortuna, essendo in un luogo pubblico, la madre di Martina Nasoni è riuscita ad informare un poliziotto della brutta aggressione.

La persona in questione è, quindi, subito intervenuta allontanando il malintenzionato. Stando al racconto della ragazza su IG Stories, sia lei sia sua madre non sembrano aver portato danni fisici. Nonostante siano uscite illese, però, le due donne si sono spaventate moltissimo, sta di fatto che sono state scortate dalla polizia fino a che non sono salite sul treno. (Continua dopo la foto)

Lei e sua madre stanno bene

Nel suo sfogo su Instagram, la Nasoni ci ha tenuto a ringraziare tutte le persone che sono intervenute e l’hanno aiutata in un momento così delicato. In seguito, non ha potuto fare a meno di fare un ringraziamento speciale alla Polizia che è intervenuta tempestivamente evitando che potesse accadere il peggio. Per il momento, non sono affatto chiari i motivi celati dietro questa spiacevole aggressione a Martina Nasoni e sua mamma.

Non si sa, infatti, se il malintenzionato voleva dare luogo a qualche furto o, semplicemente, stesse sfogando la sua rabbia contro le due protagoniste. I fan della ragazza si sono molto preoccupati per quanto accaduto, ad ogni modo, la cosa importante è che tutto sia andato per il meglio. Adesso non ci resta altro che attendere se la Nasoni darà ulteriori spiegazioni.