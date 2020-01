Claudia Gerini: confessione choc “Sono stata la sua amante…”

Claudia Gerini si confessa sul suo passato sentimentale e fa anche una dichiarazione shock

Claudia Gerini fa una dichiarazione shock in cui racconta di essere stata l’amante di un Big della televisione italiana. Infatti, l’attrice sul un noto settimanale Oggi, ha svelato il suo amore per Simon Clementi.

Si tratta di un manager che ha rubato il suo cuore e tra loro ci sono stati anche dei retroscena sentimentali molto interessanti. Dopo la fine della storia d’amore con l’attore Andrea Preti, la bella attrice Romana ha deciso di intraprendere una storia, trovando nuovamente l’amore con Simone Clementi.

Il suo fidanzato potrebbe regalarle il terzo figlio perchè le ha colpito molto questo aspetto del suo carattere, che è molto paterno. Ha confessato che sogna un futuro insieme a lui e che sarebbe pronta a fare anche un grande passo.

In passato infatti, ha avuto un matrimonio che non è finito bene con Alessandro Enginoli, da cui è nata sua figlia Rosa. Però non avrebbe paura a innamorarsi di nuovo al punto tale di arrivare all’altare.

L’amore di Claudia Gerini per un big della tv

La bella Claudia Gerini ha anche approfittando dell’intervista di raccontare la sua storia d’amore con Gianni Boncompagni. I due hanno una differenza di età notevole ma lei, ci ha tenuto a difendere questa storia. Tra loro c’era una relazione alla pari che non c’era alcun tipo di corruzione alla base di questo rapporto, non è nulla di materiale ma si trattava di un grande amore.

Adesso però ovviamente ha trovato nuovamente la felicità con il suo manager. Ricordare l’amore con Boncompagni la fa sempre pensare che ad oggi, sarebbe una storia che qualcuno potrebbe leggere come scabrosa.

Le altre storie dell’attrice romana

Nell’intervista in cui si racconta, Claudia Gerini ha voluto anche parlare di un suo caro amico, ovvero di Carlo Verdone. Insieme a lui, nel periodo in cui hanno girato vari film, in pratica convivevano. Sono stati molto amici confidenti, ma niente di più se non un piccolo incontro durato in maniera fugace perché erano troppo diversi. Gerini racconta anche la sua storia d’amore con il cantante Federico Zampaglione da cui è nata sua figlia Linda.

Ora loro sono cresciuti in maniera completamente diversa e quindi si sono separati in modo molto dolce e senza sceneggiate. Adesso, dopo il successo di Hammamet sulla storia di Bettino Craxi, torna a parlare anche della sua vita privata e del suo nuovo amore.