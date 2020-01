Uomini e Donne: Giulia Cavaglia contro i nuovi tronisti, lo sfogo sui social

Giulia Cavaglia, ex tronista di Uomini e Donne, si è scagliata contro i nuovi protagonisti del programma di Maria De Filippi. Ecco le sue dichiarazioni

Uomini e Donne: Giulia Cavaglia contro i nuovi tronisti

Giulia Cavaglia è andata a Uomini e Donne l’anno scorso per corteggiare Lorenzo Riccardi. La ragazza di Torino è arrivata fino alla fine ma poi non è stata scelta e la redazione le ha proposto di diventare la nuova tronista.

Nel suo nuovo percorso ha conosciuto due ragazzi che le sono piaciuti molto: Giulio Raselli e Manuel Galiano. Alla fine ha scelto Manuel, ma la loro storia non è durata molto, appena due settimane.

Recentemente Giulia è apparsa sui social e ha avuto uno sfogo contro i nuovi tronisti del dating show di Maria De Filippi. Il suo attacco è stato rivolto principalmente a Carlo Pietropoli e Sara Amira. In particolare Giulia non accetta il discorso fatto da Carlo ad una sua corteggiatrice, ovvero che lui può dire che il bacio non è importante, mentre lei no.

Lo trova molto maschilista e ha pregato che qualcuno gli dia “una pizza” per lei. Su Sara, invece, Giulia ha detto che non la trova rispettosa per il modo in cui si siede sul trono. Trova che la ragazza sia maleducata nei confronti di chi la guarda e di chi la ospita. Voi che cosa ne pensate?

La storia d’amore di Giulia

Giulia è rimasta molto male per non essere stata scelta da Lorenzo Riccardi. Tuttavia, è riuscita a superare la delusione e pensava di aver trovato l’amore accanto a Manuel. Invece, dopo due settimane ha detto di essere stata tradita, di aver scoperto in lui un bambino che non meritava nulla. Ci sono stati attacchi e accuse reciproche tra i due, ma Giulia in breve tempo ha voltato pagina.

Ora ha una felice storia d’amore con Francesco Sole. Lui l’ha chiamata per fare un video per lui e da quel momento hanno iniziato a frequentarsi senza impegno. Poi però lui si è innamorato di lei e, dopo dediche d’amore e gesti romantici, lei ha ceduto. Ora si mostrano sui social felici e innamorati.