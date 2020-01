Pamela Anderson si sposa in segreto per la quinta volta, chi è il marito? (FOTO)

Pamela Anderson a sorpresa si sposa per la quinta volta, ecco chi è il fortunato

La bagnina più famosa del mondo Pamela Anderson si sposa per la quinta volta in gran segreto. La bella bagnina simbolo di Baywatch ha 52 anni ed ha deciso di convocare nuovamente a nozze per la quinta volta.

E’ stata sposata con Tommy Lee, Rick Salomon e Kid Rock. Solo dal primo matrimonio ha avuto due figli. Con Rick Salomon il matrimonio c’è stato per due volte, poi però non contenta nei giorni scorsi, è arrivata all’altare con il suo nuovo marito.

Il 20 gennaio scorso si è sposata in gran segreto a Malibù e ha stupido ancora una volta i suoi fan. Secondo le indiscrezioni del giornale The Hollywood reporter, i fiori d’arancio sono stati davvero una sorpresa per tutti, anche per amici e conoscenti. (Continua dopo la foto)

Le nuove nozze di Pamela Anderson

Il 20 gennaio scorso Pamela Anderson ha deciso di sposare John Peters, settantaquattrenne. Il loro legame è molto forte e adesso sono marito e moglie. Dopo la fine dell’ultimo matrimonio aveva avuto una storia d’amore abbastanza lunga con il calciatore Adil Rami, che però ha lasciato nell’estate del 2019.

Infatti, la bella bagnina aveva scoperto che lui la tradiva. Oggi però, è il produttore cinematografico John Peters a diventare suo marito. Bella come sempre, Pamela ha voluto fare tutto in gran segreto.

Adesso, la loro storia è stata resa nota. Lei e John Peters, si erano conosciuti 30 anni fa e c’era stato un ritorno di fiamma. Adesso sono nuovamente felici del resto, il magnate del cinema in più occasioni aveva detto di essere innamorato follemente di Pamela.

La dichiarazione d’amore di Jon Peters

In alcune interviste Jon Peters aveva detto di essere innamorato di Pamela almeno da 35 anni, di trattarla molto bene che è una persona che riesce ancora a dargli la fiducia nel prossimo. Ora tra i due vi è rapporto è fortissimo e finalmente è riuscito nell’obiettivo di sposarla. Anche se però è arrivato al quinto matrimonio anche lui.

È stato sposato con Marie Zampirella, Lesley Ann Warren, Mindy Peters e Christine Forsyth Peters. Nel corso degli anni gli hanno attributo tantissimi flirt, uno su tutti quelli con Barbra Streisand. Però, adesso finalmente i due sono diventati marito e moglie in maniera del tutto inaspettata e che ha sorpreso anche le persone a loro più care!