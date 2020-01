Una Vita trame spagnole: Ursula viene uccisa, ma si vendica dall’aldilà

Nelle prossime puntate spagnole di Una Vita, il pubblico da casa assisterà a delle trame davvero intriganti. Come già anticipato, uno tra i volti più noti della soap opera uscirà di scena, stiamo parlando di Ursula Dicenta. La dark lady, però, riuscirà a vendicare la sua morte anche dall’aldilà.

A causare la dipartita della donna sarà Genoveva. Quest’ultima riuscirà, in un primo momento, a far ricadere le accuse su Marcia ma, molto presto, la verità potrebbe venire a galla. La nuova dark lady di Acacias, infatti, troverà una lettera minatoria che le causerà uno svenimento.

Una Vita: Ursula trama contro Genoveva

I colpi di scena ad Una Vita non mancheranno, stando a quanto trapelato dalle trame spagnole, tra un po’ di tempo ci sarà un risvolto inatteso. Genoveva si alleerà con Ursula per terrorizzare gli abitanti di Acacias.

Nel giro di poco tempo, però, comincerà a comprendere che questa strategia allontanerà sempre di più Felipe, l’uomo di cui è innamorata. Quest’ultimo, infatti, sarà sempre più vicino a Marcia, la sua domestica.

Proprio nel momento in cui i due staranno per convolare a nozze, però, Genoveva farà arrivare Santiago, che si fingerà suo marito. In realtà, l’uomo ha avuto una relazione con la nuova dark lady, sta di fatto che è lui il padre del bambino che porta in grembo. Ebbene, Ursula sarà a conoscenza di questa scomoda verità, per tale ragione, la userà per minacciare Genoveva.

Trame spagnole: la Dicenta muore, ma si vendica della sua assassina

Quest’ultima, però, non lascerà scampo alla Dicenta, sta di fatto che si sbarazzerà di lei uccidendola brutalmente e facendo ricadere la colpa dell’assassinio su Marcia. A quel punto, Genoveva crederà che il suo segreto sia al sicuro, ma non sarà così. Ursula, infatti, prima di morire ha scritto una lettera in cui ha confessato tutta la verità sulla nuova perfida protagonista.

Le trame spagnole di Una Vita, quindi, ci svelano che Genoveva, quando troverà la lettera, sarà colta da un malore improvviso. A quanto pare, Ursula era consapevole di essere a rischio ed ha deciso di attuare un piano finalizzato ad incastrare la sua rivale anche dopo la sua morte. Riuscirà nel suo intento?