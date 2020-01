Andrea Arruti, l’attrice muore a soli 21 anni “Resterai nei nostri cuori”

Andrea Arruti muore a soli 21 anni, la rabbia e il dolore di fans e familiari

Andrea Arruti muore a 21 anni: chiamata da tutti Andy, ha lasciato un vuoto incolmabile nel mondo del cinema. E’ diventata famoso soprattutto per il suo ruolo nella versione spagnola del personaggio Elsa, ovvero la bambina di Frozen. Era amata praticamente da tutti e la sua scomparsa è stata una vera tragedia.

La sua famiglia e i suoi fan hanno pianto disperati per la morte perché la 21enne che aveva una vita davanti, è morta in modo davvero inaspettato. Il suo decesso forse è arrivato proprio all’inizio di gennaio ma non è stato neanche chiarito bene quale fosse il problema che le ha poi portato via la vita.

I familiari hanno spiegato che c’è stato un problema respiratorio che aveva indebolito il suo corpo. Adesso, però è il momento del dolore e la famiglia si stringe per cercare di superare un lutto così grave. I fan sono ancora increduli per questa improvvisa dipartita.

La scomparsa di Andrea Arruti

La notizia della morte di Andy, ovvero Andrea Arruti, ha fatto subito il giro anche del mondo del cinema. Le note stampa sono state tantissime ed erano tutte dedicate a la bella Andy.

Molto dolce talentuosa, è riuscita a far breccia in molti cuori soprattutto, in quelli dei suoi fans. Oltre a questo ruolo così importante già citato, era stata anche Bridget in Phineas e Ferb, Marta Kaply in Jumanji, Diamond Tiara in My Little Pony, Neeko in League of Legends e Violet Evergreen. Insomma, tanto successo per una vita così breve. È davvero triste quanto accaduto!

La morte improvvisa e il dolore dei suoi cari

La bella attrice di solo 21 anni ha lasciato un vuoto incolmabile per i suoi amici, i familiari e nel mondo del cinema. Un amico d’infanzia ha voluto dire pubblicamente che lui ricorda ancora tutti i momenti belli che hanno vissuto insieme e non la dimenticherà mai.

Stessa idea anche per altri amici che hanno voluto lasciare un pensiero per la bella attrice Andrea Arruti. Insomma, nonostante la famiglia abbia deciso di chiudersi il momento di privacy quantomeno comprensibile, c’è una mole enorme di messaggi di affetto che arrivano per la ventunenne.

In queste ore, che la notizia sta iniziando a diffondersi, alcuni hanno anche voluto lasciare dei post sui social network sulla bella Andy così, da far capire quanto sono rimasti male per questo decesso ingiusto.