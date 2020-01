‘No, questo non si fa…’: Cristel Carrsi, rimprovera il figlio Kai su IG, lo sfogo della terzogenita di Al Bano e Romina Power [FOTO]

Al Bano e Romina Power ospiti al Festival di Sanremo 2020

E mentre i fan di Romina Power sono preoccupati della sua assenza sui social network, Al Bano conferma la sua presenza insieme all’ex moglie alla 70esima edizione del Festival di Sanremo.

Una notizia che ha fatto felici tutti coloro che seguono da tempo la storica coppia. Stando a delle indiscrezioni, i due artisti si esibiranno sul palco dell’Ariston con una canzone inedita scritta appositamente per loro dal cantautore catanese Cristiano Malgioglio.

Una piccola anticipazione l’aveva data lui stesso attraverso un post condiviso su Instagram direttamente dalla sala registrazione di Cellino San Marco. Ma nelle ultime ore un’altra protagonista della famiglia Carrisi ha fatto parlare di sé. Stiamo parlando della terzogenita Cristel. Cos’è successo?

Cristel Carrisi e il piccolo rimprovero al figlio Kai Luksic

A differenza della sorella più piccola Romina, Cristel Carrisi non è particolarmente attiva su Instagram. Il motivo? Forse perché i due figli, Kai e Cassia Luksic entrambi piccoli, le rubano molto tempo. E a proposito di bambini, qualche ora fa la moglie dell’imprenditore croato Davor ha condiviso una Storia alquanto divertente. Cos’è successo?

In pratica la terzogenita di Al Bano e Romina Power ha mostrato ai follower la marachella che il figlioletto ha commesso sopra un parquet. Infatti, munito di una matita colorata ha praticamente ha fatto una serie di graffiti sul pavimento. In modo ironico, la ragazza ha ripreso il ragazzino che ha maggio compirà due anni. (Continua dopo la foto)

La storia d’amore tra Cristel Carrisi e Davor Liksic

Come accennato prima, Cristel Carrisi da ben tre anni è felicemente sposata col ricco imprenditore Davor Luksic. La figlia di Al Bano e Romina Power vive a Zagabria, in Croazia, ma ogni tanto viene in Italia per andare a trovare il padre.

Nonostante sia giovanissima, l’ex conduttrice dello Zecchino D’Oro ha già due bimbi: Kai e la nuova arrivata Cassia Ylenia, il secondo nome dato in ricordo della sorella maggiore scomparsa a New Orleans nel 1994.