Gianmarco Onestini e Adara Molinero di nuovo insieme: il colpo di scena nel nuovo reality in Spagna

Nuovo colpo di scena tra Gianmarco Onestini e Adara Molinero. La coppia ha partecipato ad un nuovo reality ma è successa una cosa inaspettata

Gianmarco e Adara: per loro un nuovo reality dopo il Gran Hermano Vip

Ricorderete che Gianmarco Onestini, fratello del più noto Luca, ha partecipato al Grande Fratello 16 condotto da Barbara D’Urso. È arrivato in finale ma non è riuscito a farsi apprezzare molto dal pubblico.

Pochi mesi dopo, tuttavia, è stato scelto come un concorrente del Gran Hermano Vip in Spagna. In quell’occasione ha conosciuto Adara Molinero e tra loro è nato un sentimento. La loro storia è stata molto complicata perché lei era fidanzata e aveva un bambino di pochi mesi.

La modella, però, ha confessato di essersi innamorata di Gianmarco e c’erano tutte le premesse per una nuova storia d’amore. Invece, una volta terminato il reality, Gianmarco ha deciso di allontanarsi vedendo in Adara delle cose poco chiare.

Nei programmi spagnoli per settimane si sono accusati a vicenda di volere solamente far televisione ma poi entrambi hanno accettato di partecipare ad un altro reality spagnolo: El tiempo del descuento.

Adara e Gianmarco di nuovo insieme

Recentemente c’è stata la seconda puntata del nuovo reality spagnolo a cui hanno preso parte Gianmarco e Adara, ma la modella ha annunciato di voler abbandonare il programma. Per lei il pensiero di suo figlio a casa senza di lei era troppo doloroso e per questo ha deciso di andare via.

A quel punto Gianmarco ha confessato di volerla seguire dal momento che la sua presenza nel programma era solo ed esclusivamente per riavvicinarsi a lei. Adara l’ha abbracciato ma gli ha chiesto tempo.

Una volta raggiunto lo studio c’è stato il colpo di scena. Adara è scoppiata in lacrime confessando di essere perdutamente innamorata di Gianmarco e che negli ultimi giorni ha faticato molto a stargli lontano e a non toccarlo e baciarlo.

Il confronto con Luca Onestini

Dopo la confessione di Adara, Luca Onestini, presente in studio, ha parlato con lei e le ha chiesto di ripetere tutto guardandolo negli occhi. Lei lo ha fatto, ha ripetuto di amare Gianmarco, e l’ex tronista ha deciso di crederle.

Luca le ha chiesto di avere rispetto ed è sicuro che Gianmarco aspetterà tutto il tempo di cui lei ha bisogno perché è evidente che c’è un sentimento vero tra loro. Che cosa ne pensate di questa storia? Questa volta Gianmarco e Adara inizieranno davvero la loro storia d’amore?