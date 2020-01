‘S’è visto tutto…!: Belen Rodriguez, il vento le alza la gonna, mutandine e parte intima in primo piano [FOTO]

Il ballo di Belen Rodriguez col figlioletto Santiago De Martino

Qualche ora fa tra le Stories Instagram di Cecilia Rodriguez sono apparsi dei video che vede protagonisti il nipotino Santiago e sua sorella Belen. Quest’ultima e il ragazzino erano all’interno di un locale mentre erano intenti a ballare. Delle clip che sono diventate immediatamente virali.

La soubrette argentina sta trascorrendo un momento d’oro, infatti da circa un anno è tornata insieme all’ex marito Stefano De Martino e i due sono innamorati più che mai. Per il momento è lontana dal piccolo schermo, tuttavia la donna è sempre al centro dell’attenzione grazie agli shooting fotografici che puntualmente condivide sul social network.

La soubrette argentina paparazzata mentre le si alza la gonnellina

Senza ombra di dubbio Belen Rodriguez sa perfettamente di avere un corpo meraviglioso e di essere una delle modelle più apprezzate e belle del Pianeta. Una dimostrazione la si ha grazie alle numerose foto la moglie di Stefano de Martino condivide sul suo account Instagram conta più di nove milioni di follower.

Ma di recente la conduttrice di Tu si que vales è stata protagonista di un incidente bollente. Nello specifico, tempo fa la sorella di Cecilia e Jeremias è stata paparazzata dai fotografi di Chi, il magazine di gossip diretto da Alfonso Signorini, scatti che hanno colpito tutti i lettori.

In poche parole la si vede mentre è intenta a salire in auto ma, a causa di prendisole davvero minuscolo, il vento ha fatto si che l’ha alzato facendo vedere un lato B perfetto e non solo. (Continua dopo la foto)

Seduta di criosauna per Belen Rodriguez

Dopo aver effettuato un intenso allenamento sotto l’occhio vigile della sua personal trainer, Ioana Dunica, Belen Rodriguez ha deciso di di fare una seduta di criosauna. La soubrette, modella e presentatrice si è introdotta all’interno nel cilindro di acciaio per la sauna di ghiaccio.

L’argentina ha lasciato fuori solamente la testa, ed è stata avvolta da una nube di gas e la temperatura scende notevolmente, in alcuni casi addirittura fino a 185 gradi sotto lo zero, come nel caso della moglie di Stefano De Martino.