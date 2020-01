Conoscete la suocera di Marracash? Ecco Claudia, la madre di Elodie, praticamente simile alla Di Patrizi [FOTO]

Elodie Di Patrizi pronta per il Festival di Sanremo 2020

Elodie è in fermento non solo per il suo nuovo disco che uscirà il prossimo 31 gennaio, ma anche per la sua seconda partecipazione al Festival di Sanremo. Infatti la Di Patrizi fa parte dei 22 Big che si esibiranno nelle kermesse canora condotta da Amadeus.

Ma la cantante sta vivendo un momento d’oro anche dal punto di vista sentimentale, infatti la sua storia d’amore col rapper siciliano Marracash va alla grande. E parlando di famiglia, avete mai visto la madre dell’ex allieva di Amici?

Chi è Carla Marthe?

Stiamo parlando della signora Carla Marthe, praticamente la fotocopia della figlia Elodie. Talmente sono somiglianti da sembrare praticamente sorelle. La donna ha una carnagione ambrata, poi presenta dei grandi occhi e capelli molto chiari.

Vedendole insieme per poco si fa fatica a capire che sono madre e figlia. Ma c’è un particolare che le differenzia, ovvero la Marthe ha un piercing sul labbro superiore. Oltre all’aspetto esteriore, le due hanno in comune la grande passione per l’arte. Infatti, per chi non lo sapesse Claudia è artista francese, nel dettaglio è creola, originaria delle Antille.

La donna presenta un fisico abbastanza tonico e scolpito. C’è da dire che la madre dell’ex allieva di Amici e suocera di Marracash è una grande sportiva. Ricordiamo che qualche anno fa, ha dovuto combattere contro un brutto male. (Continua dopo la foto)

Le confessioni di Elodie sulla madre Carla

In un’intervista realizzata un po’ di tempo fa, la stessa Elodie aveva parlato del calvario attraversato dalla madre. La cantante ha detto che il suo rapporto con Carla è cambiato nel tempo. Infatti la signora ora è molto esuberante, ma c’è stato anche quando ha sofferto moltissimo per via di un tumore.

I genitori della Di Patrizi sono separati, una decisione che la fidanzata di Marracash non è mai riuscita ad accettare del tutto, infatti l’ha superata solo col passare degli anni. A rivelarlo era stato lo stesso padre che è un fotografo.