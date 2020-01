Anticipazioni Il Segreto: Esther deruba suo padre Berengario e si dà alla fuga

Molto presto, gli episodi italiani de Il Segreto saranno animati dall’arrivo di Esther che, secondo le anticipazioni, si rivelerà essere la figlia di Don Berengario. L’ingresso in scena di questo nuovo personaggio darà del filo da torcere all’uomo di fede poiché in paese tutti incominceranno a mormorare.

Dopo un po’ di tempo, però, verrà alla luce la verità e si scoprirà il legame di sangue che unisce i due personaggi. Ad ogni modo, la Soto non sarà del tutto sincera con suo padre, sta di fatto che lo deruberà con l’inganno e poi si darà alla fuga.

Spoiler Il Segreto: l’inganno di Esther

Esther Soto entrerà in scena nella soap opera di Aurora Guerra per creare scompiglio alla vita di Berengario. La fanciulla ingannerà suo padre Berengario dicendogli di aver bisogno di denaro per estinguere un grosso debito che ha contratto.

La Soto, per rendere maggiormente credibile la sua versione dei fatti, farà credere al padre che sua madre Marina sia morta a seguito di una devastante tempesta quando erano in Turchia.

In realtà, però, la donna in questione non è affatto deceduta. Ad ogni modo, Don Berengario si lascerà sopraffare dal legame con la nuova arrivata e deciderà di agire di nascosto per procurare alla figlia i soldi di cui ha bisogno. Le anticipazioni de Il Segreto, però, rivelano che la fanciulla si renderà protagonista di un altro atto illecito.

Anticipazioni: la fuga della Soto

L’arrivo inaspettato di Marina a Puente Viejo mescolerà radicalmente le carte. La donna, infatti, si arrabbierà moltissimo con sua figlia nel momento in cui apprenderà che ha tentato a estorcere del denaro a suo padre raccontandogli delle bugie. Esther, allora, si mostrerà pentita e le prometterà che parlerà con l’uomo che ha raggirato e gli chiederà scusa.

La Soto, però, verrà meno all’accordo stipulato con la mamma e ruberà dalla canonica 300 mila pesetas, che Berengario aveva messo da parte proprio per lei. A seguito di questo atto illecito, le anticipazioni de Il Segreto ci svelano che la donna lascerà il paese e farà perdere le tracce di sé. Mortificata e adirata per quanto accaduto, Marina raggiungerà il suo ex amore e gli racconterà la verità su quanto accaduto.