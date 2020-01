Il Segreto anticipazioni: Dolores dice a Marcela che Matias ha un’amante

Cosa succederà nelle nuove puntate de Il Segreto? Alicia starà sempre più vicina a Matias con la scusa di aiutare gli operai e i due intrecceranno una storia clandestina. Le voci correranno veloci nel paesino e Dolores sarà tra le prime a scoprire il fattaccio. La Miranar non perderà tempo ad informare Marcela, che già da tempo dubita della fedeltà del marito.

Il Segreto anticipazioni: Mauricio si presenta alla Casona

Nelle prossime puntate della soap opera, Ignacio avrà paura di essere licenziato dall’azienda di famiglia, dopo le sue intemperanze.

Intanto, Francisca continua a essere reclusa nel padiglione della Casona, inconsapevole del fatto che Isabel non abbia così buone intenzioni con lei. Mauricio si presenterà improvvisamente alla tenuta dei marchesi, facendo tremare Isabel.

Il Gosoy invece andrà in quel luogo per un altro motivo. Dopo aver amato per anni Fe, ora ha deciso di voltare pagina con Manuela. Mauricio si farà coraggio e la inviterà a pranzo, ma la governante gli farà capire che tra loro non potrà esserci nulla.

Carolina invece sarà in preda alle sue pene d’amore, in quanto Pablo è lontano da Puente Viejo. Come rivelano le anticipazioni de Il Segreto, Antoñita confesserà al Marchese di aver eseguito un ordine della Montenegro e l’uomo andrà su tutte le furie. Cosa succederebbe se Raimundo scoprisse dove si nasconde la moglie?

La disperazione di Marcela

Proseguendo con le anticipazioni de Il Segreto, vedremo Raimundo, Matías e Marcela molto preoccupati per non aver ancora trovato Francisca. Marcela e Mauricio tuttavia, cercheranno di essere positivi, certi che la Montenegro se la stia cavando bene come al solito. Raimundo invece non nasconderà la sua paura.

Matías successivamente raggiungerà Alicia e le parlerà chiaramente, pregandola di interrompere la loro relazione clandestina perché si sente in colpa con sua moglie. Tuttavia, la giovane donna lo convincerà a non farsi problemi e a vivere il loro momento d’amore.

I due così si lasceranno trasportare di nuovo dalla passione. Peccato che, nelle prossime puntate de Il Segreto, Dolores avrà occasione di parlare con Marcela. La pettegola del paese le dirà di aver visto più volte Matias in compagnia di Alicia, la figlia degli Urrutia.

La Del Molino, con le lacrime agli occhi, scapperà alla locanda e si dispererà per essere stata così ingenua. In quel momento, ecco che arriverà Tomas che, vedendola in quello stato, vorrà saperne la ragione. Marcela si confiderà con il giovane e capirà che forse il suo matrimonio è davvero finito.