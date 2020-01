Nina Moric e Fabrizio Corona più uniti che mai [Foto]

Paparazzati insieme

Nella foto che li vede insieme Nina Moric e Fabrizio Corona camminano accanto e si dirigono a scuola del figlio Carlos. Per amore del ragazzo la coppia si reca ai colloqui con i professori.

Da questo episodio si capisce che finalmente c’è tanta serenità tra i due, la modella croata e l’ex re dei paparazzi mostrano affinità. Nina ha un vestito bianco con pelliccia, Fabrizio indossa un completo scuro molto elegante, entrambi portano gli occhiali da sole.

Fabrizio da dicembre non è più in carcere, sconterà il resto della pena in un istituto a Monza, curando anche i suoi problemi psichiatrici. L’uomo adesso ha l’affidamento congiunto del figlio e spesso mostra sui social i loro momenti insieme.

La Moric adesso è single

Nina è ufficialmente single dopo la tormentata storia con Luigi Favoloso. La modella più volte racconta i dettagli nei programmi di Barbara D’Urso, dove sostiene che Luigi abbia usato violenza. Una violenza consumata sia nei suoi confronti, sia nei confronti del diciassettenne Carlos.

Questo episodio fa molto infuriare Fabrizio Corona, che ha intenzione di difendere la sua famiglia. Dopo tanti giorni di assenza dove si trova adesso Luigi Favoloso? Alcune foto recenti fanno pensare che si trovi in Svizzera ma di recente condivide una storia, forse per errore e sembra che adesso sia in Germania.

I motivi di questo allontanamento non sono ancora noti, il ragazzo potrebbe ritornare a breve in Italia secondo alcune voci. Potrebbe raccontare la sua verità proprio domenica nella trasmissione “Live Non è la D’Urso”. Nina Moric ha detto chiaramente che il ragazzo non deve preoccuparsi di eventuali reazioni di Fabrizio Corona, ma deve preoccuparsi soltanto per la giustizia.

Svelerà il motivo della sua scomparsa

Luigi svelerà il motivo gravissimo che lo ha costretto a lasciare la nazione. Questo lo anticipa telefonicamente a Barbara D’Urso, notizia certa è che parenti e amici possono tirare un sospiro di sollievo. Luigi Favoloso sta bene e non è in pericolo di vita. Dovrà poi affrontare al ritorno in Italia la sua denuncia per violenza.