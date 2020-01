Sarah Scazzi, l’avvocato di Misseri: “Faremo ricorso”

Il programma Rai Storie Italiane ha intervistato L’avvocato Ennio Blasi, legale di Michele Misseri. Blasi ha rilasciato alcune dichiarazioni riguardanti le sentenze di condanna arrivate negli scorsi giorni. Tra le 11 condanne figura lo stesso zio di Sarah Scazzi, uccisa nel 2010.

L’avvocato ha detto di non poter dire ciò che il suo assistito scrive alla moglie Cosima ed alla figlia Sabrina. Misseri ha ricevuto una condanna a 4 anni di carcere. A detta dell’avvocato Blasi, la sentenza nei confronti di Michele è “dannosa”, “gravosa” e non calibrata rispetto alle accuse nei suoi confronti. Ennio Blasi ha di conseguenza annunciato il ricorso in appello.

Sarah Scazzi, l’avvocato di Misseri “Dovrò leggere le motivazioni della sentenza”

L’avvocato Ennio Blasi, difensore di Michele Misseri, lo zio della defunta Sarah Scazzi, ha dichiarato che ricorrerà in appello a favore del suo cliente. Prima di ciò, tuttavia, aspetterà le motivazioni della sentenza che dovrà attentamente leggere.

Ricordiamo che il Misseri è stato condannato recentemente a 4 anni di reclusione, per l’accusa di autocalunnia. Per evitare di fare congetture, ha spiegato l’avvocato Blasi, dovrà studiare le motivazioni da parte del giudice e comprendere il perché di una simile pena nei confronti del suo assistito.

A quel punto sarà possibile ricorrere in appello con le opportune giustifiche. La sentenza sarà depositata tra 90 giorni. Blasi ha spiegato che, fino a quel momento, si potranno effettuare solo congetture e dichiarazioni personali del tutto prive di qualsivoglia motivazione.

Processo bis: condannato anche Ivano Russo

Sono passati 10 anni dalla scomparsa ed uccisione di Sarah Scazzi, studentessa 15enne residente ad Avetrana. Negli ultimi giorni sono uscite nuove sentenze di condanna nell’ambito del processo bis, riguardante i depistaggi sul caso, svoltosi a Taranto.

Nell’ultima puntata del noto programma Mediaset Quarto Grado, Alessandra Viero e Gianluigi Nuzzi sono tornati ad occuparsi della vicenda. In data 21 gennaio 2020 sono giunte ben 11 condanne sul processo bis legato al caso di omicidio di Sarah Scazzi, nell’ambito del quale sono state condannate all’ergastolo Cosima Serrano e la figlia Sabrina Misseri, rispettivamente zia materna e cugina di Sarah.

Condanna anche per Ivano Russo, definito l’Alain Delon di Avetrana per la sua bellezza e per il suo particolare successo con le donne, a 5 anni di reclusione. Le ipotesi sono quelle di falsa testimonianza alla corte d’assise e false dichiarazioni al pm.