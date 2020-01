Uomini e Donne, Martina Nasoni ammette: “Non sono pronta a vedere Daniele con un’altra”

Martina Nasoni è stata la vincitrice dell’ultima edizione del Grande Fratello nip e proprio nella casa più spiata d’Italia ha conosciuto Daniele Dal Moro. Quest’ultimo è diventato il nuovo tronista di Uomini e Donne.

Proprio in vista della messa in onda della nuova esperienza televisiva del giovane, la ragazze è stata interpellata dal settimanale Nuovo. Ad onor del vero si era parlato nelle scorse settimane anche della possibilità che fosse lei a sedere sul trono più ambito d’Italia. Eventualità che la stessa Martina ha escluso tramite i social.

La ragazza dal cuore di latta, è stata proprio lei ad ispirare la canzone proposta da Irama all’ultimo Festival di Sanremo, si è detta ancora legata a Daniele. Nonostante la relazione tra i due sia finita ormai da diversi mesi. Un rapporto non semplice visto che sin dall’inizio sono stati esposti alle critiche.

La storia tra Daniele Dal Moro e Martina Nasoni

Come detto in precedenza Daniele Dal Moro e Martina Nasoni si sono conosciuti nella scorsa edizione del Grande Fratello Nip. All’inizio dell’avventura televisiva i due sembravano aver trovato il giusto feeling, smarrito con il passare dei giorni.

Sono seguite settimane turbolente con molte discussioni. Tanto che Daniele in alcune circostanze ha preferito rimanere lontano da Martina Nasoni passando del tempo con altri concorrenti del reality. Questo atteggiamento, in particolare per le attenzioni riservate a Valentina Vignali, ha mandato in confusione la giovane che a più riprese si è sfogata, sottolineando di essersi sentita presa in giro.

Tutto questo ha esposto Martina Nasoni a una montagna di critiche, sia all’interno che all’esterno della casa. In particolare in molti hanno accusato il giovane di non essere realmente interessato alla ragazza ma di rimanere al suo fianco per arrivare fino all’ultimo atto del programma.

Martina Nasoni e Daniele Dal Moro hanno cominciato a frequentarsi con maggiore intensità una volta fuori dalla casa più spiata d’Italia. Se inizialmente le cose sembravano andare per il verso giusto, improvvisamente hanno preso un’altra piega. La coppia è scoppiata di conseguenza i protagonisti del reality hanno deciso di prendere strade diverse.

Le dichiarazioni di Martina Nasoni sul trono di Daniele

Daniele Dal Moro ha già registrato alcune puntate di Uomini e Donne, programma nel quale siede sul trono. Il settimanale Nuovo ha chiesto proprio a Martina Nasoni cosa ha provato quando ha saputo della notizia.

La reazione della ragazza è abbastanza inattesa visto che ha raccontato di aver pianto. Le lacrime sono legate al sentimento che ancora prova per Daniele. La vincitrice del Grande Fratello, infatti, ha sottolineato di non essere ancora pronta a vedere Dal Moro con un’altra ragazza. A questo punto i fan della coppia si chiedono perché Martina non trova il coraggio di scendere le scale del dating show di Canale 5 dando un’altra possibilità alla loro storia?