Uomini e Donne, gravi insulti di Jeannette contro Veronica: la De Filippi censura (VIDEO)

Nel corso della puntata odierna di Uomini e Donne è intervenuta Jeannette, l’ex fidanzata di Armando, la quale si è resa protagonista di gravi insulti contro Veronica. Quest’ultima ha mostrato a Gianni Sperti gli screenshot delle conversazioni intercorse con la sudamericana e i termini adoperati sono davvero da censura.

L’opinionista, infatti, ha informato la De Filippi circa la gravità delle parole pronunciate, sta di fatto che la padrona di casa è stata costretta ad apportare una censura.

Jeannette testimonia a favore di Armando a Uomini e Donne

Il momento tanto atteso è finalmente arrivato al trono over, la presunta fidanzata di Armando è venuta in studio per poter raccontare la sua versione dei fatti. Numerose segnalazioni hanno associato a Incarnato un fidanzamento al di fuori delle telecamere. La persona incriminata era proprio Jeannette, una donna con cui il cavaliere condivide un’attività lavorativa.

La donna in questione ha spiegato di non essere più legata in modo sentimentale al napoletano, ma la sua versione non è risultata molto convincente. Veronica, infatti, ha mostrato al pubblico di Uomini e Donne alcuni messaggi ricevuti da Jeannette in cui erano presenti gravi insulti. Gianni Sperti ha preso il cellulare della Ursida ed ha incominciato a leggere quanto scritto.

I gravi insulti contro Veronica

I termini adoperati, però, si sono rivelati così forti al punto da essere necessaria una censura da parte della conduttrice. Tutti i presenti in studio, però, hanno avuto una reazione estrema dinanzi tali parole.

Questo, dunque, ci basta per comprendere che gli insulti di Jeannette contro Veronica di Uomini e Donne siano stati davvero gravi. Ad ogni modo, a compromettere ulteriormente la situazione ci ha pensato Armando che, invece di attaccare l’ex per il suo comportamento, ha provato in tutti i modi a difenderla.

La maggior parte degli spettatori, dunque, si è schierata dalla parte di Verinica accusando pesantemente la coppia seduta al centro dello studio. La Ursida ha guadagnato ancora più consensi nel momento in cui ha reso pubbliche alcune conversazioni intercorse tra lei e Armando. Quest’ultimo ha perso le staffe reputando assolutamente irrispettoso rendere pubbliche delle chat intime.