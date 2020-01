Un Posto Al Sole, spoiler 24 gennaio 2020: Serena rivede Leonardo

Annunciano colpi di scena le anticipazioni di Un Posto Al Sole del giorno 24 gennaio. La soap opera partenopea andrà in onda come di consueto alle ore 20.45 su Rai 3. Ne vedremo di cotte e crude con le disparate situazioni degli abitanti di Palazzo Palladini. Innanzitutto Serena rivedrà una sua vecchia e importante conoscenza.

Filippo, ignaro di tutto, vivrà dei momenti di agitazione interiore. Samuel e Patrizio non si vedranno di buon occhio mentre Arianna sarà sempre più sofferente. Anche Angela sarà protagonista di questo avvincente appuntamento destinato a lasciare di stucco i telespettatori.

Un Posto Al Sole anticipazioni, trama del 24 gennaio

In attesa del ritorno della sua amata moglie, Filippo sarà in agitazione e apprensione. Dopo un natale sereno e appassionante, purtroppo la situazione famigliare si è capovolta completamente. L’arrivo di Viviana è bastato a mandare in fumo l’equilibrio che Serena e Filippo avevano raggiunto.

La donna ha appreso un’amara verità sul marito, ossia il tradimento carnale ed ha deciso di volare a Berlino con la piccola Irene. Ebbene, nella puntata di venerdì di Un Posto Al Sole, Filippo deciderà di andare dalla moglie e farle una sorpresa. Serena, intanto, riceverà la visita di Leonardo e i suoi sentimenti incominceranno a traballare.

Angela, invece, deciderà di parlare con l’insegnante di sua figlia per cercare di vederci chiaro. Ma quando la Gagliardi farà una serie di critiche sul conto del marito, Angela prenderà in pugno la situazione.

Spoiler Un Posto Al Sole, Arianna e Andrea addio?

Nella puntata del 24 gennaio di Un Posto Al Sole vedremo Arianna a pezzi per l’assenza di Andrea Pergolesi. Quest’ultimo preferisce stare a Londra. Questa distanza finirà ben presto per trovare una soluzione definitiva. Nelle prossime puntate di UPAS assisteremo all’addio di Andrea ma ancora non è dato sapere se anche Arianna partirà o se la coppia si separerà per sempre.

Samuel e Patrizio saranno ai ferri corti e la situazione diventerà sempre di più incandescente. I due ragazzi presto si scontreranno con esisti inaspettati. Patrizio cercherà di ‘rubare’ il lavoro di Samuel per rifilarlo a suo fratello Diego. Quest’ultimo, infatti, sarà in cerca di un nuovo lavoro, come andrà a finire?