Giulia Molino, prima di alunna ad Amici è stata corteggiatrice a Uomini e Donne

Giulia Molino è una delle allieve della classe di Amici 2020. Una ragazza che da subito ha incantato, per la sua voce, la commissione dei professori che hanno deciso di assegnarle un banco. La giovane cantante partenopea, però, non è nuova ai programmi di Maria De Filippi. Circa due anni fa, infatti, è stata una corteggiatrice a Uomini e Donne dove sperava di trovare l’anima gemella.

Giulia Molino, chi corteggiò a Uomini e Donne

Per ritrovare Giulia Molino a Uomini e Donne dobbiamo fare un piccolo passo indietro nel tempo. Non ne è passato molto, infatti, dal momento in cui la ragazza arrivò negli studi di Cinecittà per corteggiare un tronista.

La stagione in questione era, infatti, quella a cavallo tra il 2016 e il 2017. Chi era, invece, il tronista prescelto? Si trattava del bel Luca Onestini a cui Maria De Filippi aveva dato il trono dopo il corteggiamento fallito verso l’allora tronista Clarissa che gli preferì, se ben ricordate, il corteggiatore Federico.

Sin da Uomini e Donne Giulia Molino ha mostrato il suo carattere forte e di saper lottare per tutto ciò a cui tiene di più. Il percorso con Luca, però, non finì bene per la ragazza dato che la scelta finale ricadde su Soleil.

Emblematica la presentazione che Giulia Molino fece, allora, di sé. Disse di avere tanti ricci in testa quanto disordine ma di avere le idee molto chiare per il corteggiamento al bell’Onestini. Di lui, diceva, le piacevano le mani e lo sguardo.

Giulia Molino nella scuola di Amici 2020

Se le idee di Giulia Molino erano chiare sin dal tempo di Uomini e Donne, lo sono ancor di più adesso che è cresciuta. A 20 anni la giovane cantante sa benissimo cosa vuole dalla vita, quali sono gli obiettivi che desidera raggiungere e i sacrifici che occorre fare. Ad Amici 2020, Giulia ha subito colpito la giuria dei professori che l’hanno scelta per far parte dei nuovi alunni della scuola e che, fino a questo momento, stanno avendo buone soddisfazioni dai miglioramenti della ragazza.

Non è un caso se da diverso tempo, proprio Giulia Molino è tra gli allievi migliori della classe. E sappiamo bene quanto questo riconoscimento, se portato avanti per più tempo, serva all’interno del programma. Nonostante nella scuola vi siano ragazzi dalle eccellenti capacità vocali, nessuno di loro è ancora riuscito a scalzare Giulia dal suo posto di migliore che, diciamolo, fatica settimana dopo settimana per mantenere.

Date le capacità artistiche della ragazza è possibile che di strada, ad Amici, ne faccia. Stavolta, dunque, potrebbe andare meglio che a Uomini e Donne. L’interesse per Luca, due anni fa, pareva reale come è reale, all’interno della scuola di Amici, l’amore per la musica e per il canto.