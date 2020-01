New Amsterdam anticipazioni 28 gennaio: Bloom fatica a riprendersi

Il 28 gennaio andrà in onda la terza puntata del medical drama New Amsterdam, con Ryan Eggold, Freema Agyeman e Tyler Labine alle 21.25 circa su Canale 5. Tre gli episodi come sempre, che terranno con il fiato sospeso i telespettatori.

Max dovrà fare i conti con un caso molto delicato nel quale resterà coinvolto in maniera personale, mentre Bloom farà fatica a riprendersi. Inoltre, il team capitanato da Max sarà chiamato ad indagare sulle condizioni igienico sanitarie di un carcere, dopo che un detenuto verrà ricoverato al New Amsterdam.

New Amsterdam 2 terza puntata: le anticipazioni

Il primo episodio della terza puntata del medical drama in onda su Canale 5 è “I bravi soldati”. Il dottor Kapoor (Anupam Kher) segue una paziente affetta da disturbi psicologici e pensa di affidarla alla brava Iggy (Tyler Labine), tuttavia qualcosa non va per il verso giusto e la donna è ancora più agitata di prima.

Intanto, all’ospedale arriva la giovane Makayla, affetta da una grave forma di leucemia. Max e gli altri membri del New Amsterdam finiranno nei guai dopo che un segreto su un vecchio paziente verrà alla luce.

Nel secondo episodio di New Amsterdam invece, “Segui il tuo Cuore”, Sharpe finirà per coinvolgersi troppo in un caso che gli verrà affidato. Nel frattempo, la Bloom (Janet Montgomery) sembra essere finalmente pronta a rimettersi in gioco dopo il suo difficile trascorso. Ce la farà?

Un detenuto in ospedale

Continuando con le anticipazioni della terza puntata di New Amsterdam in onda su Canale 5 il 28 gennaio, vedremo che in ospedale verrà ricoverato un detenuto. Nell’episodio in questione chiamato “L’isola”, Max, Sharpe e Iggy dovranno approfondire la situazione sanitaria al Rikers Island, visto che non sembrano essere state rispettate le normative. Max sarà a capo della missione. Bloom invece sembrerà far fatica a riprendersi, nonostante ci stia mettendo tutto l’impegno possibile.

La nuova stagione di New Amsterdam sta riscuotendo ottimi successi in termini di ascolto. Il medical drama, in onda il martedì in prima tv su Canale 5 è capace di coinvolgere il pubblico e di tenerlo incollato allo schermo dall’inizio alla fine dei tre episodi previsti per ciascuna puntata. Ricordiamo che è possibile rivedere tutte le puntate accedendo gratuitamente al portale Mediaset Play in qualsiasi momento, sia da pc che da mobile e tablet.