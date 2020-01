Soleil Sorge parla della fine della relazione con Jeremias Rodriguez:”Lo porterò nel cuore”

Soleil Sorge e Jeremias Rodriguez sono stata una delle coppie più chiacchierate e paparazzate del 2019. I due si sono conosciuti all’Isola dei Famosi e da quel momento hanno iniziato a frequentarsi. Una storia andata avanti tra alti e bassi, tra voci di tradimenti e smentite, fin quando non è arrivato l’annuncio definitivo della rottura.

A distanza di un po’ di tempo l’ex protagonista di Uomini e Donne è tornata a parlare della sua storia con fratello d’arte. La biondissima ex fidanzata di Luca Onestini, ha rilasciato un’intervista a Novella 2000 nella quale ha voluto raccontare la sua verità.

La giovane ha avuto parole dolci su Jeremias ma allo stesso tempo è sembrata più determinata che mai. Ha escluso un possibile o eventuale ritorno di fiamma. Oggi lei è concentrata su sé stessa. La decisione di chiudere la relazione, a suo dire, è stata legata proprio all’amore che prova per la sua persona.

La storia tra Jeremias Rodriguez e Soleil Sorge

Soleil Sorge e Jerimias Rodriguez, come detto in precedenza, si sono conosciuti all’Isola dei Famosi. Ad onor del vero lui aveva provato un approccio già al di fuori del programma tramite i social, dove si erano scambiati qualche messaggio.

In Honduras hanno dato presto sfogo alla loro passione. La ragazza bionda con un fisico statuario ha mostrato il suo carattere forte e deciso, in diverse occasioni. Dote che è emersa anche nel reality in onda su canale 5.

Già all’inizio del programma i due avevano espresso un interesse reciproco. La coppia si è lasciata andare a dolci effusioni. Lui ha dovuto lasciare il programma qualche settimana prima rispetto a lei ma una volta fuori i due si sono potuti vivere la loro storia d’amore. Per settimane sono apparsi felici e sorridenti sui rispettivi social.

In molte occasioni i giornali di gossip hanno parlato della loro relazione. Ad un certo punto, però, è arrivata la notizia della fine della loro storia. Come spesso accade in queste situazioni non c’è stato alcun commento dei diretti interessati. Si è parlato di possibili tradimenti o di incompatibilità caratteriali ma mai è arrivata alcuna conferma in merito.

Le rivelazioni di Soleil Sorge su Jeremias Rodriguez

Soleil Sorge, a distanza di alcune settimane dalla fine della sua storia con Jeremias Rodriguez, è tornata a parlare e l’ha fatto tramite un’intervista rilascia a Novella 2000. L’ex protagonista di Uomini e Donne ha raccontato di aver impiegato poco tempo a capire che lei e il fratello di Belen avevano due stili di vita troppo differenti.

Soleil, inoltre, ha sottolineato che ci sono alcuni vizi che il lupo non perde, alludendo a qualche difetto dell’argentino, senza però entrare troppo nel dettaglio. Infine ha svelato che lo porterà sempre nel cuore ma con sentimenti diversi.