Grande Fratello Vip, Cristiano Malgioglio attacca Wanda Nara: “Che ci sta a fare, non serve a niente”

Ormai il Grande Fratello Vip 4 è entrato nel vivo. Tra i concorrenti stanno nascendo simpatia e antipatie. Questo rende le dinamiche del gioco più accese e divertenti, dando modo al conduttore Alfonso Signorini e ai suoi due opinionisti Wanda Nara e Pupo, di partecipare attivamente durante la diretta.

Proprio la bella argentina è stata presa di mira da un ex opinionista del reality: Cristiano Malgioglio. Il cantante e paroliere è stato ospite dell’irriverente programma di Piero Chiambretti “CR4 La Repubblica delle Donne”. Come spesso accade al centro della discussione quanto stava accadendo nella casa e non solo.

Il cantautore siciliano, infatti, ha usato parole tutt’altro che dolci per la moglie di Mauro Icardi. A suo dire la presenza della showgirl non aggiunge nulla al programma anzi. Discorso diverso, secondo Malgioglio, per quanto riguarda Pupo. L’artista toscano con la sua simpatia è diventato parte integrante dello show.

L’esperienza di Cristiano Malgioglio al Grande Fratello

Cristiano Malgioglio ha un rapporto abbastanza particolare con il Grande Fratello. Il cantante ha partecipato alla seconda edizione del reality in versione vip come concorrente. I protagonisti di quell’edizione sono stati tra gli altri: Luca Onestini, Raffaello Tonon, Aida Yespica, Jeremias Rodriguez, Ignazio Moser, Cecilia Rodriguez. Il vincitore è stato Daniele Bossari che ha emozionato il pubblico con la proposta di matrimonio alla sua Filippa Lagerback in diretta televisiva.

Cristiano Malgioglio si è fatto conoscere dal grande pubblico con il suo carattere ironico e irriverente. Ha intrattenuto i compagni d’avventura e i telespettatori con la sua simpatia e le sue canzoni. Nonostante non sia riuscito a trionfare è stato l’assoluto protagonista del Grande Fratello vip 2.

A distanza di alcuni mesi è stato scelto da Barbara D’Urso come opinionista insieme a Iva Zanicchi. Con i suoi look stravaganti ha partecipato con grande coerenza e precisione alle varie vicende che si sono succedute. Con l’inizio della nuova edizione del Grande Fratello Vip si è reso protagonista di una sarcastica battuta sui social, proprio riferendosi a Wanda Nara e Pupo. In seguito, ospite del programma di Piero Chiambretti, ha attaccato duramente la bella argentina.

L’attacco di Cristiano Malgioglio a Wanda Nara

Come detto in precedenza, il cantautore durante la trasmissione di Rete 4 “La Repubblica delle Donne” ha usato parole tutt’altro che dolci nei confronti di Wanda Nara. Prima di tutto ha chiarito che Pupo dal suo punto di vista se la stia cavando bene. Completamente diversa la sua opinione sulla moglie di Mauro Icardi.

Cristiano Malgioglio si è chiesto cosa ci stia a fare Wanda Nara in trasmissione, aggiungendo un “non serve a niente” che non è passato inosservato. Il cantante ha poi chiesto, in maniera ironica, ad Alfonso Signorini di fare da traduttore quando interviene l’opinionista argentina.