Anticipazioni Un posto al sole settimana dal 3-7 febbraio: Giulia in trappola

Cosa succederà nelle puntate di Un Posto al Sole in onda su Rai 3 dal 3 al 7 febbraio 2020? Una delle grandi protagoniste sarà Giulia Poggi, che starà per finire nella trappola di Marcello. Andrea e Arianna invece si ritroveranno e passeranno una notte di vera passione.

Un posto al sole anticipazioni: Filippo si sente in colpa

Nelle prossime puntate di Upas, Filippo continuerà a sentirsi in colpa con Serena, ma non sembra esserci possibilità di dialogo. Dopo una lieve ripresa, Bianca continua ad avere problemi a scuola. Franco e Angelo non sapranno più che cosa fare.

Arianna e Andrea invece trascorreranno una notte d’amore. Nella puntata di martedì 4 febbraio Roberto, stanco di vedere Filippo depresso, decide di andare a parlare con Serena che, nel frattempo, si sarà avvicinata a Leonardo.

Stando alle anticipazioni di Un Posto al Sole delle prossima settimana, Marina avrà molti problemi sul lavoro e non saprà più che pesci pigliare. Nell’episodio di mercoledì 5 febbraio 2020, l’insegnante Gagliardi stupirà Franco ed Angela, che vedranno in lei una donna completamente diversa. Inoltre, vedremo Leonardo deciso a non farsi scappare Serena, specie ora che è in crisi nera con Filippo.

Upas, le trame dal 3 al 7 febbraio su Rai 3

La dottoressa proverà quindi a metterla in guardia ma senza particolare successo. Ciò la farà preoccupare molto. Non andrà meglio tra Serena e Filippo, ancora distanti e non disposti a trovare un punto d’incontro. Bianca invece sembra aver risolto il suo rapporto conflittuale con la maestra Gagliardi.

Infine, nella puntata di Un posto al sole in onda venerdì 7 febbraio 2020, Ornella si metterà in contatto con Niko e Angela, davvero preoccupata per la sua amica Giulia. I due si attiveranno e cercheranno delle prove per dimostrare alla madre che è finita nella rete di un truffatore.

Nonostante ciò, la Poggi sarà decisa a dare il denaro al suo corteggiatore virtuale. Nel mentre, Marina sarà ad una conferenza stampa e dovrà affrontare le domande scomode di un giornalista. La Giordano si sentirà in profondo imbarazzo e non saprà come gestire la situazione.

Per concludere la settimana di Upas con il consueto colpo di scena, vedremo Andrea chiedere ad Arianna un confronto: le deve parlare di una scelta molto importante e delle inevitabili conseguenze che essa comporterà.